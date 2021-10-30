Путешествие в прошлое. "Укрзализныця" запустила праздничный ретропоезд (фото, видео)

"Укрзализныця" запустила праздничный ретропоезд / Фото: Коллаж: Сегодня

"Укрзализныця" запускает праздничный ретропоезд ко Дню железнодорожника. Ретропоезд будет курсировать 30 октября и 4 ноября, остановка поезда на станциях не предусмотрена.

Об этом рассказывает "Сегодня".

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Перед отправлением поезда посетители смотрели театрализованную экскурсионную программу с визуализацией ключевых событий истории железной дороги Украины, организуемой творческим объединением "Ночь в Университете".

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"Сегодня съемки по поводу юбилея пуска "Укрзализныци". Ровно 150 лет назад в Киеве впервые было отправлено поезд. Поэтому мы решили провести театральную экскурсию по этому случаю и вот наше общество "Ночь в Университете". Глава нашего общества будет экскурсоводом". Костюмы одели, слова повторили, желаем приятного просмотра. Это костюмы 1870", – рассказал один из актеров.

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Один из присутствующих залез на паровоз из прошлого, но его поругал машинист.

Началась театрализованная экскурсия. Актеры визуализируют события истории железной дороги.

Поезд состоит из трех вагонов с сидячими местами и вагона-буфета.

Также пассажиры с билетами смогут бесплатно посетить Музей железнодорожного транспорта рядом с Южным вокзалом.

Билет стоит 62,68 грн, купить его можно:

в кассах вокзалов;

в чат-боте "Укрзализныци" в Viber и Telegram;

на сайте booking.uz.gov.ua (по запросу по станции отправления Киев-Пассажирский и станции прибытия Караваевы Дачи).

Поезд отправился в 12:50, а прибывать обратно он будет на станцию ​​Киев-Пассажирский в 15:19.

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