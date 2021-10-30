Подорож у минуле. "Укрзалізниця" запустила святковий ретропоїзд (фото, відео)

"Укрзалізниця" запустила святковий ретропоїзд / Фото: Колаж: Сьогодні
"Укрзалізниця" запускає святковий ретропоїзд до Дня залізничника. Ретропоїзд курсуватиме 30 жовтня та 4 листопада, зупинки поїзда на станціях не передбачено.
Про це розповідає "Сьогодні".
Перед відправленням поїзда відвідувачі дивилися театралізовану екскурсійну програму з візуалізацією ключових подій історії залізниці України, яку організовуло творче об'єднання "Ніч в Університеті".
"Сьогодні зйомки з стосовно ювілею пуску "Укрзалізниці". Рівно 150 років тому в Києві вперше було відправлено поїзд. Тому ми вирішили провести театральну екскурсію з цієї нагоди і ось наше товариство "Ніч в Університеті". Глава нашого товариства буде екскурсоводом". Костюми одягли, слова повторили, бажаємо приємного перегляду. Це костюми 1870 року", – розповів один з акторів.
Один із присутніх заліз на паровоз із минулого, але його лаяв машиніст.
Розпочалася театралізована екскурсія. Актори візуалізують події історії залізниці.
Потяг складається з трьох вагонів із сидячими місцями та вагона-буфета.
Також пасажири з квитками зможуть безкоштовно відвідати Музей залізничного транспорту поряд із Південним вокзалом.
Квиток коштує 62,68 грн, купити його можна:
- у касах вокзалів;
- у чат-боті "Укрзалізниці" у Viber та Telegram;
- на сайті booking.uz.gov.ua (за запитом по станції відправлення Київ-Пасажирський та станції прибуття Караваєві Дачі).
Поїзд вирушив о 12:50, а прибуватиме назад він буде на станцію Київ-Пасажирський о 15:19.
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