Путин и Госдума РФ на грани признания "Л/ДНР"

/ Фото: Коллаж: Сегодня

Если президент Российской Федерации вскоре выступит с заявлением о признании так называемых "ЛНР" и "ДНР", то завтра это будут обсуждать в Государственной думе.

Об этом заявил глава комитета Госдумы по делам СНГ Леонид Калашников, сообщают РИА Новости.

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Что говорят в РФ

Во фракции "Единая Россия" сообщили, что депутаты готовы рассмотреть и поддержать возможное обращение Путина о признании "ДНР" и "ЛНР".

При этом президент РФ заявил, что намерен выслушать мнение участников Совбеза РФ по обращениям глав "ДНР" и "ЛНР" о признании независимости этих так называемых "республик".

"Приоритет России – не конфронтация, а обеспечение собственной безопасности", – сказал он.

/ Фото: kremlin.ru

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Обращение главарей "Л/ДНР"

Российские СМИ сообщили, что главари так называемых "республик" "ДНР" и "ЛНР" Денис Пушилин и Леонид Пасечник обратились к президенту РФ с просьбой официально признать независимость этих образований.

Оба попросили рассмотреть возможность заключения договора о сотрудничестве с Россией, в том числе оборонной сфере.

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Проект в России

19 января депутаты Госдумы РФ решили обратиться к президенту России Владимиру Путину с просьбой признать так называемые "ДНР" и "ЛНР". Проект соответствующего постановления Думы внесли 11 депутатов-коммунистов.

14 февраля депутаты от "Единой России" внесли в Госдуму проект постановления о консультации с МИД по проекту постановления КПРФ.

По итогам голосования депутаты Госдумы Российской Федерации поддержали направление президенту России Владимиру Путину обращения о признании "Л/ДНР" в качестве самостоятельных, суверенных и независимых государств.

Напомним, советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что Госдума занимается эскалацией, призывая президента России признать так называемые "Л/ДНР". В свою очередь министр обороны Алексей Резников считает, что признание Россией "ЛДНР" станет демонстрацией ее отказа от Минских соглашений.

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