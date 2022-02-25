"Путин сказал, что это вы по нам стреляли": видео допроса пленного оккупанта

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Российским военным накануне вторжения внушали, что это Украина напала на РФ.

Об этом сообщил на допросе пленный российский военный, находящийся в украинском госпитале. Соответствующее видео опубликовал Telegram-канал "Х**вый Киев".

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"Все наше начальство говорило… Они говорили до наступления, что вы по нам стреляли. А Путин сказал – все, еще один раз вы по нам стрельнете... украинцы. По Ростову или куда вы там стреляли", – заявил пленный.

На вопрос, кто ему сказал, что ВСУ стреляли по Ростову, российский военный ответил:

"Все наши полковники, офицеры… Что вы снарядами по нам стреляли".

Озвучены потери РФ за первый день вторжения

По данным Минобороны Украины, Россия потеряла около 800 своих военных в ходе первого дня вторжения в Украину.

Также Вооруженные силы Украины сбили 7 самолетов, подбили 6 вертолетов, 30 танков и 130 БМП.

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Ситуация в Украине 25 февраля