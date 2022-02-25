"Путин сказал, что это вы по нам стреляли": видео допроса пленного оккупанта

/ Фото: Коллаж: Сегодня
Российским военным накануне вторжения внушали, что это Украина напала на РФ.
Об этом сообщил на допросе пленный российский военный, находящийся в украинском госпитале. Соответствующее видео опубликовал Telegram-канал "Х**вый Киев".
"Все наше начальство говорило… Они говорили до наступления, что вы по нам стреляли. А Путин сказал – все, еще один раз вы по нам стрельнете... украинцы. По Ростову или куда вы там стреляли", – заявил пленный.
На вопрос, кто ему сказал, что ВСУ стреляли по Ростову, российский военный ответил:
"Все наши полковники, офицеры… Что вы снарядами по нам стреляли".
Озвучены потери РФ за первый день вторжения
По данным Минобороны Украины, Россия потеряла около 800 своих военных в ходе первого дня вторжения в Украину.
Также Вооруженные силы Украины сбили 7 самолетов, подбили 6 вертолетов, 30 танков и 130 БМП.
Ситуация в Украине 25 февраля
- Под Винницей украинские военные сбили российскую крылатую ракету. Кроме того, в Сумах сами местные жители задержали оккупанта. На вопросы, зачем он в Украине, отвечает путано.
- В Киеве на Оболони была слышна стрельба. Пользователи соцсетей опубликовали видео.
- Оккупанты нанесли ракетный удар по воинской части под Калиновкой, в результате чего ранения получили три человека.
- С 25 февраля "Укрзализныця" отменяет пригородные поезда Киевского региона.
- На черниговском направлении украинским военным удалось удержать оборону и отразить прорыв российских войск.
- Советник министра внутренних дел Антон Геращенко сообщил, что российские войска пытаются прорваться в Киев.
- Противник нанес воздушный удар по подразделениям в районе города Кропивницкого, отмечена значительная активность вражеских вертолетов в районах выше Вилково и Тирасполя.
- В Киеве утром два раза объявляли воздушную угрозу. Работали сирены. Граждан просили срочно последовать в укрытия.