Путин срочно собирает Совбез РФ по Украине

/ Фото: Коллаж: Сегодня

Президент Российской Федерации Владимир Путин сегодня, 21 февраля, соберет расширенное заседание Совета безопасности РФ.

Об этом сообщает кремлевский пул.

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"Тему сообщим"

Как отмечается, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что это не регулярное заседание.

"Тему сообщим", – сказал он.

/ Фото: kremlin.ru

"В том, что экстренный Совет безопасности собирается в связи с обострением ситуации на Донбассе и в Украине, никаких сомнений нет. Главные вопросы: какие варианты действий он предложит президенту и о каких решениях объявит Путин?" – пишут в кремлевском пуле.

Законопроект в России

15 февраля депутаты Госдумы поддержали направление президенту России Владимиру Путину обращения о признании "Л/ДНР". Спикер Госдумы Вячеслав Володин на пленарном заседании сообщил, что постановление об обращении Госдумы к президенту будет подписано немедленно и направлено главе государства.

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14 февраля депутаты от "Единой России" внесли в Госдуму проект постановления о консультации с МИД по проекту постановления КПРФ.

19 января депутаты Госдумы РФ обратились к президенту России Владимиру Путину с просьбой признать так называемые "ДНР" и "ЛНР". Проект соответствующего постановления Думы внесли 11 депутатов-коммунистов.

Напомним, глава МИД РФ Сергей Лавров подчеркнул, что Россия завершила запланированные учения, а заявления Запада о вторжении в Украину назвал "информационным терроризмом".

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