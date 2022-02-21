Путін терміново збирає Раду безпеки РФ по Україні

/ Фото: Колаж: Сьогодні

Президент Російської Федерації Володимир Путін сьогодні, 21 лютого, збере розширене засідання Ради безпеки РФ.

Про це повідомляє кремлівський пул.

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"Тему повідомимо"

Як зазначається, речник президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що це не регулярне засідання.

"Тему повідомимо", – сказав він.

/ Фото: kremlin.ru

"У тому, що екстрена Рада безпеки збирається у зв'язку із загостренням ситуації на Донбасі та в Україні, жодних сумнівів немає. Головні запитання: які варіанти дій вона запропонує президенту і про які рішення оголосить Путін?" – пишуть у кремлівському пулі.

Законопроєкт у Росії

15 лютого депутати Держдуми підтримали направлення президенту Росії Володимиру Путіну звернення про визнання "Л/ДНР". Спікер Держдуми В'ячеслав Володін на пленарному засіданні повідомив, що ухвала про звернення Держдуми до президента буде підписана негайно і направлена главі держави.

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14 лютого депутати від "Єдиної Росії" внесли до Держдуми проєкт постанови про консультацію з МЗС щодо проєкту постанови КПРФ.

19 січня депутати Держдуми РФ звернулися до президента Росії Володимира Путіна з проханням визнати так звані "ДНР" та "ЛНР". Проєкт відповідної ухвали Думи внесли 11 депутатів-комуністів.

Нагадаємо, глава МЗС РФ Сергій Лавров наголосив, що Росія завершила заплановані навчання, а заяви Заходу про вторгнення в Україну назвали "інформаційним тероризмом".

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