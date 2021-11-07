Пьяный водитель жестоко избил полицейского под Хмельницким: ему назначили психиатрическую экспертизу

Мужчину отправили на психиатрическую экспертизу за драку с полицейским. / Фото: Коллаж: Сегодня
Суд назначил стационарную психиатрическую экспертизу мужчине, избившему заместителя начальника ГУНП в Хмельницкой области.
Об этом говорится в постановлении Печерского районного суда города Киева.
Мужчину направили в Киевский городской центр судебно-психиатрических экспертиз на период до конца срока досудебного расследования – до 5 декабря 2021 года. Стационарная экспертиза подразумевает длительное психиатрическое наблюдение в медучреждении.
Подробности инцидента
Это произошло вечером 4 июля. Тогда заместитель начальника полиции Хмельницкой области – начальник следственного управления находился на пассажирском сиденье автомобиля AUDI Q7, которым управляла его жена. Они ехали из села Берегели к автодороге Н-03 сообщением Хмельницкий-Староконстантинов.
Навстречу ехал Volkswagen Touareg, водитель которого, опустив стекло, жестом руки приказал жене полицейского остановиться. Затем он пьяный и с бутылкой пива подошел к AUDI и стал оскорблять правоохранителя. Последний в ответ представился, показал служебное удостоверение и сказал, что молодой человек нарушает правила дорожного движения, управляя машиной пьяным, поэтому он вызывает патрульных из ближайшего участка.
Началась потасовка
Пьяный водитель толкнул полицейского на землю, наклонился и сжал шею, удерживая его на земле и не давая подняться. Из Volkswagen вышел еще один человек. Пользуясь тем, что пострадавший удерживается ногой, нанес ему не менее 8 ударов в переднюю поверхность грудной клетки и живот. Затем мужчины подняли полицейского и затолкали в AUDI, а на прощание один из них еще ударил пострадавшего кулаком в лицо.
Нападавшие скрылись, но их задержали в тот же вечер – одного через 3,5 часа, а второго после полуночи.
Потерпевший полицейский получил легкие телесные повреждения, среди которых сотрясение мозга.
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