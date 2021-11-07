П'яний водій жорстоко побив поліцейського під Хмельницьким: йому призначили психіатричну експертизу

Чоловіка відправили на психіатричну експертизу за бійку з поліцейським. / Фото: Колаж: Сьогодні

Суд призначив стаціонарну психіатричну експертизу чоловіку, який побив заступника начальника ГУНП в Хмельницькій області.

Про це йдеться в ухвалі Печерського районного суду міста Києва.

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Чоловік направили до Київського міського центру судово-психіатричних експертиз на період до кінця строку досудового розслідування – до 5 грудня 2021 року. Стаціонарна експертиза передбачає тривале психіатричне спостереження в умовах закладу.

Подробиці інциденту

Це сталося ввечері 4 липня. Тоді заступник начальника поліції Хмельниччини – начальник слідчого управління був на пасажирському сидінні автомобіля AUDI Q7, яким керувала його дружина. Вони їхали із села Берегелі до автодороги Н-03 сполученням Хмельницький-Старокостянтинів.

Назустріч їхав Volkswagen Touareg водій якого, опустивши скло, жестом руки наказав дружині поліцейського зупинитись. Потім він п'яний і з пляшкою пива підійшов до AUDI і став ображати правоохоронця. Останній у відповідь представився, показав службове посвідчення і сказав, що молодик порушує правила дорожнього руху, кермуючи напідпитку, тому він викликає патрульних із найближчого відділку.

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Почалася бійка

П'яний водій штовхнув поліцейського на землю, нахилився і стиснув шию, утримуючи його на землі і не даючи підвестися. Із Volkswagen вийшов ще один чоловік. Користуючись тим, що потерпілого утримують ногою, завдав йому не менше 8 ударів у передню поверхню грудної клітки та живіт. Далі чоловіки підняли поліцейського і заштовхали в AUDI, а на прощання один із них ще ударив потерпілого кулаком в обличчя.

Нападники втекли, але їх затримали того ж вечора – одного через 3,5 години, а другого після опівночі.

Потерпілий поліцейський отримав легкі тілесні ушкодження, серед яких струс мозку.

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