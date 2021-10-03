Пять областей могут перейти в оранжевую зону карантина – список

Коронавирус "атакует" Украину / Фото: Коллаж: Сегодня
В Украине по состоянию на 3 октября пять областей не соответствуют желтой зоне карантина. В этих регионах превышены показатели по коронавирусу. Если вскоре ситуация не стабилизируется, они могут перейти в оранжевую зону.
Соответствующие данные опубликовали в Минздраве.
Киев может перейти в оранжевую зону карантина
Какие области могут стать оранжевыми?
- Запорожская – превышен уровень госпитализаций и динамика уровня госпитализаций;
- Ровенская – динамика уровня госпитализаций;
- Сумская – коэффициент обнаружения случаев ковида;
- Харьковская – коэффициент обнаружения случаев ковида, уровень госпитализаций и загруженность коек с кислородом;
- Черновицкая – уровень госпитализаций и загруженность коек с кислородом.
Нагрузка на больницы
Вместе с ростом заболеваемости растет и количество госпитализаций. В четырех городах – Харькове, Одессе, Днепре и Ивано-Франковске – местные власти уже заявляли о тревожной ситуации в больницах.
Так, в Ивано-Франковске готовятся открывать дополнительные отделения для пациентов с ковидом. Пока заполненность больниц – 70%, но наплыв пациентов стремительно растет.
Тем временем в одесских в опорных больницах еще неделю назад закончились места в реанимации для больных COVID-19. В городе и области всего 4 ковидных стационара. По словам медиков, за сентябрь уровень госпитализации в Одесской области вырос в 4 раза.
В Днепре в больнице Мечникова реанимация сейчас заполнена тяжелыми пациентами с коронавирусом. В медучреждении уже перекрыли работу старого корпуса – там будут принимать только пациентов с ковидом.
При этом в Ивано-Франковске и Днепре подчеркивали, что практически все тяжелые больные, которые поступали в больницу, – противники вакцинации или же те, кто просто еще не получил прививку.
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