Пятница будет почти без дождей: прогноз погода в Украине на 26 ноября (карта)

Дожди стоит ожидать лишь в трех областях/Коллаж: Сегодня

В пятницу, 26 ноября, в Украине ожидается почти сухая погода. Лишь в трех областях прогнозируют осадки.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

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В течение дня в Украине ожидается переменная облачность. На территории Волынской, Львовской и Закарпатской областей пройдет небольшой дождь. Ветер — южный 7-12 м/с.

На западе температура составит 5-10 градусов тепла. На востоке столбики термометров будут колебаться от +3 до +5 градусов.

В северных регионах температура составит 3-8 градусов тепла. На юге — +4-11 градусов.

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В Киеве осадков не прогнозируют, 6-8 градусов тепла, а в Симферополе также будет сухо, +8-10 градусов.

На Киев надвигаются метели и морозы

В Киев придут настоящие холода уже 6 декабря. Тогда же ожидаются снегопады.

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По прогнозу синоптиков, до 6 декабря в Киеве будет переменчивая погода с дождями. Но уже с 6 декабря в столице похолодает. Так, ночью ожидаются метели, а днем будет не больше 0 градусов.

7 декабря осадков не ожидается, а днем будет не выше -2 градусов, ночью температура воздуха опустится до -5 градусов. 8 декабря ночью будет мороз до -8 градусов, а днем -4 градуса. В дальнейшие дни морозы усилятся, а осадков не будет.

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