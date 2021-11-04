Пытались выдать за лаек: через аэропорт "Борисполь" в Непал хотели вывезти волков

Животных у отправителя забрали / Коллаж "Сегодня"
Трех живых волков хотели вывезти в Непал с аэропорта "Борисполь".Животных пытались выдать за собак породы Лайка.
Об этом сообщает государственная таможенная служба Украины.
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В документах было указано, что из Украины в Непал направлялись перевозили трех собак породы сибирская лайка. Общая их стоимость 15 тысяч гривен.
""Собаки" подавали совсем не характерные для них звуки. Все они не скулили, а выли. Да и по внешнему виду животные отнюдь не были похожи на породу Лайка, а имели все признаки волков", – написали таможенники.
У отправителя не было документов на право перемещения волков. Животных забрали и отправили в "Фельдман экопарк" в Харькове.
Перевозила драгоценности
12 бриллиантов и 171 ювелирное изделие – изьяли у пенсионерки в международном аэропорту "Борисполь". Женщина 1951 года рождения возвращалась домой из Индии транзитом через Катар.
Там были – серьги, пусеты, браслеты, бусы и другие украшения из белого золота и серебра с драгоценными камнями – сапфирами, рубинами, изумрудами, топазами и другими камнями разных форм, оттенков и размеров.
Стоимость изъятого будет определена дополнительно, но уже сейчас можно сказать, что она составит не одну тысячу долларов США.
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