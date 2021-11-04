Намагалися видати за лайок: через аеропорт "Бориспіль" до Непалу хотіли вивезти вовків

Тварин у відправника забрали / Колаж "Сьогодні"
Трьох живих вовків хотіли вивезти до Непалу через аеропорт "Бориспіль".Тварин намагалися видати за собак породи Лайка.
Про це повідомляє Державна митна служба України.
Подробиці
У документах було зазначено, що з України до Непалу прямували перевозили трьох собак породи сибірська лайка. Загальна їхня вартість 15 тисяч гривень.
""Собаки" подавали зовсім не характерні для них звуки. Всі вони не скулили, а вили. Та й на вигляд тварини аж ніяк не були схожі на породу Лайка, а мали всі ознаки вовків", – написали митники.
Відправник не мав документів на право переміщення вовків. Тварин забрали та відправили до "Фельдмана екопарк" у Харкові.
Перевозила коштовності
12 діамантів та 171 ювелірний виріб – вилучили у пенсіонерки у міжнародному аеропорту "Бориспіль". Жінка 1951 року народження поверталася додому з Індії транзитом через Катар.
Там були – сережки, пусети, браслети, намисто та інші прикраси з білого золота та срібла з дорогоцінним камінням – сапфірами, рубінами, смарагдами, топазами та іншими каменями різних форм, відтінків та розмірів.
Вартість вилученого буде визначена додатково, але вже зараз можна сказати, що вона становитиме не одну тисячу доларів США.
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