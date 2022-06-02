Работа партизанов? В Бердянске прогремели взрывы в районе порта (фото, видео)

В порту Бердянска слышны взрывы. Фото: коллаж "Сегодня"
В захваченном Бердянске Запорожской области прозвучало несколько взрывов. По предварительным данным, украинскими партизанами уничтожен один из военных грузов оккупанта. При этом сами противники говорят другое.
Об этом сообщили в Telegram-канале "Украина 24".
Что известно?
По словам очевидцев, первый взрыв был около 13:20, а второй минут через 10-15 после первого.
Отмечается, что взрыв был очень сильный. В нескольких районах города от взрывной волны дрожали окна.
По предварительным данным, украинские партизаны уничтожили один из военных грузов оккупанта. Сейчас информация проверяется.
При этом оккупационные власти Бердянска заявляют, что взрывы в порту связаны с разминированием.
Красиво горит: подбитый российский корабль в Бердянске видно из космоса
Внимание компании Maxar привлекли последствия украинского удара по российским кораблям возле Бердянска.
"Сегодняшнее (25 марта) изображение украинского портового города Бердянск, на котором виден сгоревший и частично затопленный российский десантный корабль класса "Аллигатор". Огонь/дым поблизости и рядом с резервуарами для хранения топлива", – описывают фото в Maxar.