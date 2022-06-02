Робота партизанів? У Бердянську пролунали вибухи в районі порту (фото, відео)

У порту Бердянська чути вибухи. Фото: колаж "Сьогодні"

У захопленому Бердянську Запорізької області пролунало кілька вибухів. За попередніми даними, українськими партизанами знищено один з військових вантажів окупанта. Водночас самі противники кажуть інше.

Про це повідомили у Telegram-каналі "Україна 24".

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Що відомо?

За словами очевидців, перший вибух був близько 13:20, а другий хвилин через 10-15 після першого.

Зазначається, що вибух був дуже сильний. У кількох районах міста від вибухової хвилі тремтіли вікна.

За попередніми даними, українські партизани знищили один із військових вантажів окупанта. Наразі інформація перевіряється.

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До того ж окупаційна влада Бердянська заявляє, що вибухи в порту пов'язані з розмінуванням.

Гарно горить: підбитий російський корабель у Бердянську видно із космосу

Увагу компанії Maxarпривернули наслідки українського удару по російських кораблях біля Бердянська.

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"Сьогоднішнє (25 березня) зображення українського портового міста Бердянськ, на якому видно згорілий і частково затоплений російський десантний корабель класу "Алігатор". Вогонь/дим поблизу та поруч із резервуарами для зберігання пального", – описують фото в Maxar.

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