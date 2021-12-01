Рада хочет установить День украинского борща: как и когда будем отмечать новый праздник

День украинского борща планируют отмечать во вторую субботу сентября ежегодно / Фото: Коллаж: Сегодня
В Украине уже в следующем году может появиться новый праздник – День украинского борща. Проект постановления был зарегистрирован в Верховной Раде накануне.
Об этом говорится на сайте парламента и в материале BBC Украина.
Когда будут отмечать новый праздник
Его планируют отмечать во вторую субботу сентября ежегодно. Один из инициаторов постановления нардеп Ярослав Юрчишин объяснил, что первое из зафиксированных упоминаний борща в исторических документах было в конце октября 1584 года, когда об этом блюде написал побывавший в Киеве немецкий торговец Мартин Груневег.
Но в выходные октября в Украине и так отмечают многие памятные даты – День учителя, День защитника Украины и День освобождения Украины от немецких захватчиков, – которые неизбежно отвлекали бы на себя внимание от борща.
Поэтому сначала депутаты предложили назначить День борща на ноябрь, а затем, после консультаций с представителями туристической отрасли, прописали в проекте вторую субботу сентября.
"В данное время уже есть все составляющие украинского борща, а с другой стороны, еще достаточно тепло, чтобы проводить какие-то туристические аттракции", – рассказал депутат Юрчишин.
Что нужно для введения Дня украинского борща
Инициаторами постановления о новом празднике были украинские рестораторы во главе с Евгением Клопотенко. Последний является лицом кампании за признание борща объектом нематериального культурного наследия Украины в ЮНЕСКО.
Под проектом, поданным в Раду 30 ноября, могли подписаться все желающие. Однако в результате авторами проекта стали 24 депутата, среди которых как "Слуги народа", так и оппозиционные партии (кроме "Оппозиционной платформы – За жизнь").
Несмотря на это, Юрчишин прогнозирует, что Верховная Рада примет проект закона без труда. На этой неделе документ одобрит профильный комитет парламента по гуманитарной и информационной политике, а уже в январе Украина официально получит День борща. Отмечать его хотят уже в сентябре 2022 года.
Как будут отмечать
Согласно сопроводительным документам к проекту, в течение месяца после принятия этого постановления украинское правительство должно разработать "комплексный план мер по празднованию Дня украинского борща на государственном уровне".
"Я убежден, что Евгений Клопотенко и его коллеги не позволят перевести День украинского борща в бюрократию и советщину, а с другой стороны, не дать перегиб в шароварщину типа "наш борщ самый красный в мире". Это будут живые, качественные гастрономически-туристические мероприятия", – резюмирует Юрчишин.
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