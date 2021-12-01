Рада хоче встановити День українського борщу: як і коли відзначатимемо нове свято

День українського борщу планують відзначати другої суботи вересня щороку / Фото: Колаж: Сьогодні

В Україні вже наступного року може з'явитися нове свято – День українського борщу. Проект постанови зареєстрували у Верховній Раді напередодні.

Про це йдеться на сайті парламенту та у матеріалі BBC Україна.

Реклама

Коли відзначатимуть нове свято

Його планують відзначати у другу суботу вересня щороку. Один із ініціаторів постанови нардеп Ярослав Юрчишин пояснив, що перша із зафіксованих згадок борщу в історичних документах належить до кінця жовтня 1584 року, коли про цю страву написав німецький торговець Мартін Груневег, який побував у Києві.

Але у вихідні жовтня в Україні й так відзначають багато пам'ятних дат – День вчителя, День захисника України та День визволення України від німецьких загарбників, – які неминуче відволікали б на себе увагу від борщу.

Тому спочатку депутати запропонували призначити День борщу на листопад, а потім, після консультацій із представниками туристичної галузі, прописали у проєкті другу суботу вересня.

Реклама

"У цей час вже є всі складники українського борщу, а з іншого боку, ще достатньо тепло, щоб проводити якісь туристичні атракції", – розповів депутат Юрчишин.

Що потрібно для запровадження Дня українського борщу

Ініціаторами постанови про нове свято були українські ресторатори на чолі з Євгеном Клопотенком. Останній є обличчям кампанії за визнання борщу об'єктом нематеріальної культурної спадщини України у ЮНЕСКО.

Під проєктом, який подали в Раду 30 листопада, могли підписатися всі охочі. Однак в результаті авторами проєкту стали 24 депутати, серед яких як "Слуги народу", так і опозиційні партії (крім "Опозиційної платформи – За життя").

Реклама

Попри це, Юрчишин прогнозує, що Верховна Рада ухвалить проєкт закону без труднощів. Цього тижня документ схвалить профільний комітет парламенту з гуманітарної та інформаційної політики, а вже в січні Україна офіційно отримає День борщу. Відзначати його хочуть вже у вересні 2022 року.

Як відзначатимуть

Відповідно до супровідних документів до проєкту, протягом місяця після ухвалення цієї постанови український уряд має розробити "комплексний план заходів з відзначення Дня українського борщу на державному рівні".

"Я переконаний, що Євген Клопотенко та його колеги не дозволять перевести День українського борщу в бюрократію та радянщину, а з іншого боку, не дати перегин в шароварщину на кшталт "наш борщ найчервоніший у світі". Це будуть живі, якісні гастрономічно-туристичні заходи", – резюмує Юрчишин.

Раніше ми писали: