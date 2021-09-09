Рада одобрила новые правила рекламы лекарств – что изменилось

Законопроектом запрещается реклама некоторых препаратов / Фото: коллаж "Сегодня"

В четверг, 9 сентября, Верховная Рада Украины в первом чтении одобрила законопроект № 5547 о лекарствах. Соответствующее решение поддержали 272 нардепа.

Об этом стало известно на пленарном заседании.

Этот законопроект:

предлагает закрепить широкий перечень терминов с целью их унификации в национальном законодательстве и адаптации к законодательству Евросоюза;

регулирует создание, фармацевтическую разработку, доклинические исследования, клинические испытания и исследования;

регулирует оптовую и розничную торговлю, контроль качества и фармацевтический надзор.

Также он регулирует рекламу лекарств: запрещается рекламировать допинговые вещества и методы их использования в спорте. Нельзя рекламировать средства, содержащие наркотические, психотропные вещества, и прекурсоры, а также те препараты, стоимость которых подлежит реимбурсации.

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Что сейчас

Реклама лекарств в украинском медиапространстве регулируется профильным законом. Согласно документу, в публикациях и роликах могут появляться рецептурные лекарства, одобренные Минздравом. Также рекламировать можно отпускаемые без рецепта и не запрещенные медицинским регулятором препараты.

Несколько лет назад, в 2018 году, в Минздраве предложили запретить рекламу целительства и нетрадиционной медицины. А в рекламе предлагалось показывать врачей и известных людей.

Напомним, в конце июня Еврокомиссия объявила о создании портфеля из первых пяти потенциальных препаратов для лечения от COVID-19. В скором времени они могут быть доступны для лечения пациентов во всех странах Евросоюза.

Ранее мы сообщали, что в среду, 8 сентября, Верховная Рада легализовала в Украине криптовалюту. Профильный законопроект поддержали 276 депутатов.

Напомним, что с 1 сентября в Украине стартовала налоговая амнистия, которая продлится ровно год.