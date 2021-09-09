Рада схвалила нові правила реклами ліків – що змінилося

Законопроектом забороняється реклама деяких препаратів / Фото: колаж "Сьогодні"

У четвер, 9 вересня, Верховна Рада України в першому читанні схвалила законопроєкт № 5547 про ліки. Відповідне рішення підтримали 272 нардепи.

Про це стало відомо на пленарному засіданні.

Цей законопроєкт:

пропонує закріпити широкий перелік термінів з метою їх уніфікації в національному законодавстві та адаптації до законодавства Євросоюзу;

регулює створення, фармацевтичну розробку, доклінічні дослідження, клінічні випробування та дослідження;

регулює оптову та роздрібну торгівлю, контроль якості та фармацевтичний нагляд.

Також він регулює рекламу ліків: забороняється рекламувати допінгові речовини і методи їх використання в спорті. Не можна рекламувати засоби, що містять наркотичні, психотропні речовини, і прекурсори, а також ті препарати, вартість яких підлягає реімбурсації.

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Що тепер

Реклама ліків в українському медіапросторі регулюється профільним законом. Згідно з документом, у відповідних публікаціях і роликах можуть згадуватися рецептурні ліки, схвалені Міністерством охорони здоров'я. Також рекламувати можна препарати, що відпускаються без рецепта і не заборонені медичним регулятором.

Кілька років тому, у 2018 році, у Міністерстві охорони здоров'я запропонували заборонити рекламу цілительства та нетрадиційної медицини. А в рекламі пропонували показувати лікарів і відомих людей.

Нагадаємо, у кінці червня Єврокомісія оголосила про створення портфеля з перших п'яти потенційних препаратів для лікування від COVID-19. Незабаром вони можуть бути доступні для лікування пацієнтів у всіх країнах Євросоюзу.

Раніше ми повідомляли, що в середу, 8 вересня, Верховна Рада легалізувала в Україні криптовалюту. Профільний законопроєкт підтримали 276 депутатів.

Нагадаємо, що з 1 вересня в Україні стартувала податкова амністія, яка триватиме рівно рік.