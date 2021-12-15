Рада переименовала Владимир-Волынский. Как теперь называется город

Верховная Рада присвоила новое название Владимиру-Волынскому / Фото: Коллаж: Сегодня

Верховная Рада вслед за Переяславом переименовала и город Владимир-Волынский в Волынской области. Теперь он называется "Владимир".

Соответствующее решение депутаты приняли сегодня, 15 декабря.

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Еще в октябре переименование поддержал городской совет, после чего с предложением в парламент обратился и областной совет. "За" проголосовали 348 нардепов.

Владимир является одним из древнейших городов в Украине. На переименование решились для того, чтобы вернуть ему историческое название.

Откуда взялось название "Владимир-Волынский"?

По данным "Википедии", в 1795 году произошло третье разделение Речи Посполитой: Волынь оказались в Российской империи. Тогда к своему названию город и получил приставку "Волынский". Это сделали для того, чтобы отличать его от российского города "Владимир", известного также как "Владимир-на-Клязьме" и "Владимир-Залесский".

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Затем название закрепилось в СССР и дошло до нашего времени.

Город пытались переименовать еще с 1990-х годов, но тогда решение не поддержали местные власти. Авторы предложения объясняли, что приставка "Волынский" больше не нужна, поскольку в Украине нет других городов с таким же названием.