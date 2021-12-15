Рада перейменувала Володимир-Волинський. Як тепер називається місто

Верховна Рада надала нову назву Володимиру-Волинському / Фото: Колаж: Сьогодні

Верховна Рада слідом за Переяславом перейменувала й місто Володимир-Волинський у Волинській області. Тепер воно називається "Володимир".

Відповідне рішення депутати ухвалили сьогодні, 15 грудня.

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Ще у жовтні перейменування підтримала міська рада, після чого з пропозицією до парламенту звернулася й обласна рада. "За" проголосували 348 нардепів.

Володимир є одним із найдавніших міст в Україні. На перейменування зважилися для того, щоб повернути йому історичну назву.

Звідки взялася назва "Володимир-Волинський"?

За даними "Вікіпедії", у 1795 стався третій поділ Речі Посполитої: Волинь опинилися у Російській імперії. Тоді до своєї назви місто й отримало приставку "Волинський". Це зробили для того, щоб відрізняти його від російського міста "Володимир", відомого також як "Володимир-над-Клязьмою" та "Володимир-Заліський".

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Потім назва закріпилася у СРСР і дійшла до нашого часу.

Місто намагалися перейменувати ще з 1990-х років, але тоді рішення не підтримала місцева влада. Автори пропозиції пояснювали, що приставка "Волинський" більше не потрібна, оскільки в Україні немає інших міст із такою ж назвою.