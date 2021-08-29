"Ради нашей безопасности". Малюська принял на работу в Минюст пожизненно осужденную

Денис Малюська принял в Минюст осужденную / Фото: Коллаж: Сегодня

В Министерстве юстиции Украины уже какое-то время работает осужденная к пожизненному заключению женщина.

Об этом сообщил в Facebook глава Минюста Денис Малюська, напомнив о своем заявлении, сделанном год назад.

Он отметил, что о своем решении не жалеет, но на какой именно должности работает осужденная не уточнил.

"Как и обещал рассказываю: пожизненного (а точнее пожизненную) я на работу в Минюст таки взял. Работает нормально. Работодатель и работник довольны", – отметил министр.

Малюська подчеркнул, что, по его мнению, "работать надо всем работоспособным", а в случае с осужденными подобная возможность способствует еще и ресоциализации.

"На шее у государства сидеть крайне нежелательно. А в ситуации с пожизненным это не просто заработок, но и ресоциализация – главная цель, ради которой тратятся миллиарды гривен налогоплательщиков. Ради нашей с вами безопасности", – заявил глава Минюста.

Обещание Малюськи

Более года назад в интервью "Радио НВ" Денис Малюська назвал осужденных к пожизненному заключению "самой интеллигентной и интересной категорией осужденных" и заявил, что готов брать таких людей на работу.

"Огромное количество пожизненных крайне сдержанные, умные, интеллигентные, начитанные люди", - сказал тогда министр.

Позже он объяснил, что не имел в виду массовое освобождение "пожизненных", поскольку нужно анализировать риски и поведение каждого из них, ведь безопасность граждан является приоритетом.

Напомним, ранее Министерство юстиции Украины составило рейтинг лучших тюрем страны "на основе четких, измеримых критериев и показателей", а также данных за 2020 год.

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