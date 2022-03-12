Ракетные удары по аэродрому и пожар на нефтебазе – что происходит в Василькове 12 марта

Российские захватчики нанесли мощный авиаудар по Василькову. Фото: коллаж "Сегодня"

В субботу, 12 марта, российские оккупанты нанесли очередной мощный авиаудар по Василькову. Враг выпустил не менее шести ракет в районе военного аэродрома.

Читайте о ситуации подробнее на сайте "Сегодня".

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12 марта

11:20 Киевляне слышат взрывы со стороны Василькова.

10:46 В Василькове снова включилась сирена, предупреждающая об авиаударе.

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08:28 Глава Киевской областной военной администрации Алексей Кулеба сообщил, что в Василькове после авиаудара горит нефтебаза.

"В Василькове после авиаудара горит нефтебаза. В селе Крячки оккупант ночью обстрелял нефтебазу", – написал Кулеба в своем Telegram-канале.

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07:00 Российские военные атаковали Васильков. Как сообщила пресс-служба полиции Киевской области, по военному аэродрому Василькова ударили, как минимум, шесть ракет.

"В результате атаки поврежден склад с боеприпасами, детонируют снаряды. Вспыхнул пожар. Полиция устанавливает повреждения в близлежащих домах. Информация о потерпевших уточняется", – говорится в сообщении.

Ранее сайт "Сегодня" сообщал, что в результате ракетного удара российским агрессором в городах Белая Церковь и Васильков разрушены общежития.

Также мы информировали, что пожар на нефтебазе в Василькове несет серьезную угрозу окружающей среде. Как действовать во время таких экстремальных ситуаций, чтобы уберечь себя – читайте в официальном телеграм-канале Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины.