Ракетні удари по аеродрому та пожежа на нафтобазі – що відбувається у Василькові 12 березня

Російські загарбники завдали потужного авіаудару по Василькову. Фото: колаж "Сьогодні"

У суботу, 12 березня, російські окупанти завдали чергового потужного авіаудару по Василькову. Ворог випустив щонайменше шість ракет в район військового аеродрому.

Читайте про ситуацію на сайті "Сьогодні".

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12 березня

11:20 Кияни чують вибухи з боку Василькова.

10:46 У Василькові знову включилася сирена, яка попереджає про авіаудар.

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08:28 Голова Київської обласної військової адміністрації Олексій Кулеба повідомив, що у Василькові після авіаудару горить нафтобаза.

"У Василькові після авіаудару горить нафтобаза. У селі Крячки окупант уночі обстріляв нафтобазу", – написав Кулеба у своєму Telegram-каналі.

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07:00 Російські військові атакували Васильків. Як повідомила пресслужба поліції Київської області, по військовому аеродрому Василькова вдарили щонайменше шість ракет.

"Внаслідок атаки пошкоджено склад із боєприпасами, детонують снаряди. Спалахнула пожежа. Поліція встановлює пошкодження у прилеглих будинках. Інформація про потерпілих уточнюється", – йдеться у повідомленні.

Раніше сайт "Сьогодні" повідомляв, що внаслідок ракетного удару російським агресором у містах Біла Церква та Васильків зруйновані гуртожитки.

Також ми інформували, що пожежа на нафтобазі у Василькові несе серйозну загрозу для довкілля. Як діяти під час таких екстремальних ситуацій, щоб уберегти себе – читайте в офіційному телеграм-каналі Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України.