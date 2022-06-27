Ракетный удар по ТЦ в Кременчуге: все подробности (обновляется)

Обстрел ТЦ в Кременчуге. Фото ГСЧС Украины

27 июня войска РФ атаковали Полтавскую область – ракеты попали в торговый центр в Кременчуге. О прилетах в городе глава областной военной администрации Дмитрий Лунин сообщил в 16:00. было известно, что пострадал гражданский объект. Также взрывы слышали в Полтаве, однако прилетов в областном центре не зафиксировано.

В 17:18 президент Украины Владимир Зеленский опубликовал видео с места трагедии. На момент попадания ракеты в ТЦ находилось более тысячи гражданских.

Реклама

Все подробности трагедии:

19:39 В торговый центр "Амстор" в Кременчуге оккупанты стреляли ракетами Х-22. Об этом сообщило воздушное командование ВСУ. Ракеты выпустили из дальних бомбардировщиков Ту-22 М3. Самолеты россиян взлетели с аэродрома Шайковка, ракеты запускали из Курской области.

19:36 Глава ОВА Дмитрий Лунин сообщил, что в результата удара по ТЦ погибли минимум 10 человек, более 40 человек получили ранения и травмы.

Реклама

19:24 ГСЧС сообщает: По состоянию на 19:15, площадь пожара в здании ТЦ "Амстор" составляет 10 300 кв. м, на месте обнаружены тела 6 погибших, в лечебные учреждения обратились 40 человек, из них 19 госпитализированы. К работам привлечены 130 человек, 23 ед. техники ГСЧС и пожарный поезд Укрзализныци.

Реклама

18:55 Глава Полтавской областной военной администрации Дмитрий Лунин сообщил, что разбор завалов на ТЦ продлится сегодня и завтра. Откуда прилетела ракета – неизвестно. Также пока не установлен ее тип, она поразила служебную сторону магазинного комплекса.

18:51 "Кременчуг. Ракета в торговый центр, много погибших. Горите в аду, террористы! Месть будет жесткой. За предательство, за молчание, за боль нашего народа", – пишет супруга Александра Усика Екатерина в инстаграме.

18:37 Пострадавшим от ракетного удара срочно нужна кровь. Станция переливания находится по адресу ул. Ивана Мазепы, 8.

18:31 Полиция развернула мобильный пункт в гостинице "Дніпровські зорі" неподалеку от ТЦ, туда просят обращаться тех, кто не имеет связи с близкими после попадания ракеты.

18:13 Площадь пожара в здании составляет 10 тыс. 300 кв. К тушению привлечены 115 человек и 20 ед. техники ГСЧС. К месту пожара следует пожарный поезд Укрзализныци и мобильно-оперативные группы ГСЧС Украины. Также к месту трагедии выехали медики из соседних населенных пунктов, в частности, из Горишних Плавней.

18:11 Официальные источники не сообщают названия торгового центра, попавшего под обстрел. Но местные издания пишут, что это был ТЦ "Амстор". В 20 минутах ходьбы находится железнодорожный вокзал, автовокзал, центральная городская площадь ‐ площадь Независимости и Центральный рынок. Улица, на которой стоит ТЦ, является одной из основных в городе, с оживленным транспортным потоком.

18:07"Ракетный удар по ТРЦ с людьми в Кременчуге – очередное военное преступление россиян. Преступление против человечности. Это нескрываемый и циничный акт террора против мирного населения. Россия – государство террорист", – глава Полтавской ОВА Дмитрий Лунин.

18:01 Тем временем рашисты пытаются отбелиться от удара по гражданскому объекту. В русских пабликах как под копирку появляются сообщения о том, что, мол, били по нефтезаводу, а "из Кременчуга пытаются сделать Бучу-2". Зверства своих солдат в Киевской области рашисты также отрицают.

17:48 Первые данные о погибших и пострадавших. Двое человек погибли, 20 пострадали, из них 9 в тяжелом состоянии. Предварительную информацию озвучил заместитель главы ОП Кирилл Тимошенко.

17:33 В Сети публикуют страшные кадры с места попадания ракеты. Одно видео снималось прямо в торговом центре, на нем видно задымленное помещение, огонь и слышны крики людей. Автор видео выбежал из горящей постройки.