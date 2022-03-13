Ракетный удар по Яворивскому полигону: 9 погибших, десятки раненых

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В результате сегодняшней ракетной атаки на Яворивский полигон (Львовская область) погибли девять человек, почти 60 получили ранения и травмы. Об этом сообщил на брифинге 13 марта глава Львовской военной облгосадминистрации Максим Козицкий.
По его словам, часть ракет силам ПВО удалось сбить. Он отмечает, что удары были нанесены четко по военным объектам.
"Предварительно самолетами из Саратова, из России. Нанесли удары на боевом своем курсе, не залетая на территорию (Украины). Было выпущено по предварительным данным больше 30 ракет. На данный момент 57 человек травмированы, пострадавшие находятся в больнице. Девять героев погибли. Осуществляется тушение пожара, разбор обломков", – сказал Козицкий и добавил, что в больнице не только военные.