Ракетний удар по Яворівському полігону: 9 загиблих, десятки поранених

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Внаслідок сьогоднішньої ракетної атаки на Яворівський полігон (Львівська область) загинули дев'ятеро осіб, майже 60 отримали поранення та травми. Про це повідомив на брифінгу 13 березня голова Львівської воєнної облдержадміністрації Максим Козицький.

За його словами, частину ракет силам ППО вдалося збити. Він зазначає, що ударів було завдано чітко по військових об'єктах.

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"Попередньо літаками з Саратова, з Росії. Завдали ударів на своєму бойовому курсі, не залітаючи на територію (України). Було випущено, за попередніми даними, понад 30 ракет. Наразі 57 осіб травмовано, постраждалі перебувають у лікарні. Дев'ять героїв загинули. Здійснюється гасіння пожежі, розбирання уламків", – сказав Козицький і додав, що у лікарні не лише військові.

18-та доба війни: що відбувається в Україні

У Генштабі ЗСУ доповіли про ситуацію в Україні. Стан, положення та характер дій сил оборони без суттєвих змін.

Противник продовжує використовувати цивільну інфраструктуру для військових потреб. У порушення вимог Міжнародного гуманітарного права продовжує розміщувати підрозділи і техніку на об’єктах підвищеної небезпеки, здійснює обстріли мирного населення, проводить незаконні перевірки особистих речей та обшуки серед місцевих мешканців, перевдягається в цивільний одяг та форму ЗС України.

Морально-психологічний стан військ противника, який брав участь у боях зі Збройними силами України, продовжує погіршуватися, зростає кількість випадків дезертирства та відмов щодо виконання наказів.

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У зв’язку з втратами збройні сили РФ формують нові підрозділи. Зокрема, командування ворога планує залучити близько 1500 осіб зі складу 40-ї окремої бригади морської піхоти (Петропавловськ-Камчатський, Тихоокеанський флот).

Збройні сили України у взаємодії з іншими складовими сил оборони дають гідну відсіч військам противника, зокрема, за попередню добу було знищено два вертольоти, два винищувачі (один з яких Су-34) та два БПЛА.