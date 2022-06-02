Ракетный удар по ж/д во Львовской области: задерживаются десятки поездов – список

Во Львовской области задержка поездов из-за нового ракетного удара. Фото: коллаж "Сегодня"
Российские войска в очередной раз ударили по железнодорожной инфраструктуре на Львовской железной дороге. Степень повреждений сейчас выясняют. По этой причине задерживаются пассажирские поезда.
Об этом сообщил глава правления "Укрзализныци" Александр Камышин.
Подробности
В пути задерживаются следующие пассажирские поезда:
- № 30 Ужгород – Киев
- № 13 Солотвино – Киев
- № 145 Львов – Ужгород
"Укрзализныця" также сообщает о задержке ряда поездов из-за обстрела инфраструктуры в Стрыйском районе Львовской области:
- № 6 Ивано-Франковск – Запорожье
- № 18 Львов – Харьков
- № 37 Ужгород – Одесса
- № 13 Киев – Солотвино
- № 45 Ужгород – Харьков
- № 96 Рахов – Киев
- № 95 Киев – Рахов
- № 1 Ивано-Франковск — Харьков
- № 43 Ивано-Франковск – Киев
- № 14 Солотвино — Киев
- № 38 Одесса – Ужгород
- № 25 Рахов – Одесса
- № 29 Киев – Ужгород
Сегодня, 2 июня, в течение дня до станции Стрый будут ограничены маршруты нескольких пригородных поездов:
- № 6155 Львов – Лавочное
- № 6187 Львов – Мукачево
- № 6189 Львов – Лавочное – Чоп (в обратном направлении – до ст. Лавочное)
Кроме того, поезд № 829/830 Львов — Ужгород — Львов 2 июня не будет курсировать.
"Ситуация полностью контролируемая, опасности для пассажиров и поездов нет, последствия повреждений ликвидируются. Кроме того, железные дороги с партнерами уже организуют бесплатное горячее питание на больших станциях для пассажиров поездов с наибольшими задержками", – заявил Камышин.
Позже стало известно, что движение на поврежденном участке частично восстановлено, но вынужденные задержки пока сохраняются для поездов:
- № 37 Ужгород — Одесса
- № 135 Черновцы — Одесса
- № 26 Одесса — Рахов
- № 50 Трускавец — Киев
- № 82 Ужгород — Киев
- № 46 Харьков — Ужгород
- № 17 Харьков— Львов
- № 56 Рахов — Киев
- № 77 Ковель — Одесса
- № 36 Одесса — Перемышль
- № 716 Перемышль – Киев
- № 119 Запорожье – Львов
Для пассажиров, которые следуют измененным маршрутом в Ужгород, будет возможность пересесть на ст. Ужгород на пригородные поезда участка Ужгород – Чоп – Мукачево – Воловец.