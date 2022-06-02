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Ракетный удар по ж/д во Львовской области: задерживаются десятки поездов – список

София Ковнир
2 июня, 10:50
Ситуация полностью контролируемая, опасности для пассажиров и поездов нет

Во Львовской области задержка поездов из-за нового ракетного удара. Фото: коллаж "Сегодня"

Российские войска в очередной раз ударили по железнодорожной инфраструктуре на Львовской железной дороге. Степень повреждений сейчас выясняют. По этой причине задерживаются пассажирские поезда.

Об этом сообщил глава правления "Укрзализныци" Александр Камышин.

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Подробности

В пути задерживаются следующие пассажирские поезда:

  • № 30 Ужгород – Киев
  • № 13 Солотвино – Киев
  • № 145 Львов – Ужгород

"Укрзализныця" также сообщает о задержке ряда поездов из-за обстрела инфраструктуры в Стрыйском районе Львовской области:

  • № 6 Ивано-Франковск – Запорожье
  • № 18 Львов – Харьков
  • № 37 Ужгород – Одесса
  • № 13 Киев – Солотвино
  • № 45 Ужгород – Харьков
  • № 96 Рахов – Киев
  • № 95 Киев – Рахов
  • № 1 Ивано-Франковск — Харьков
  • № 43 Ивано-Франковск – Киев
  • № 14 Солотвино — Киев
  • № 38 Одесса – Ужгород
  • № 25 Рахов – Одесса
  • № 29 Киев – Ужгород

Сегодня, 2 июня, в течение дня до станции Стрый будут ограничены маршруты нескольких пригородных поездов:

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  • № 6155 Львов – Лавочное
  • № 6187 Львов – Мукачево
  • № 6189 Львов – Лавочное – Чоп (в обратном направлении – до ст. Лавочное)

Кроме того, поезд № 829/830 Львов — Ужгород — Львов 2 июня не будет курсировать.

"Ситуация полностью контролируемая, опасности для пассажиров и поездов нет, последствия повреждений ликвидируются. Кроме того, железные дороги с партнерами уже организуют бесплатное горячее питание на больших станциях для пассажиров поездов с наибольшими задержками", – заявил Камышин.

Позже стало известно, что движение на поврежденном участке частично восстановлено, но вынужденные задержки пока сохраняются для поездов:

  • № 37 Ужгород — Одесса
  • № 135 Черновцы — Одесса
  • № 26 Одесса — Рахов
  • № 50 Трускавец — Киев
  • № 82 Ужгород — Киев
  • № 46 Харьков — Ужгород
  • № 17 Харьков— Львов
  • № 56 Рахов — Киев
  • № 77 Ковель — Одесса
  • № 36 Одесса — Перемышль
  • № 716 Перемышль – Киев
  • № 119 Запорожье – Львов

Для пассажиров, которые следуют измененным маршрутом в Ужгород, будет возможность пересесть на ст. Ужгород на пригородные поезда участка Ужгород – Чоп – Мукачево – Воловец.

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