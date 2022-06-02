Ракетний удар по залізниці у Львівській області: затримуються десятки потягів – список

На Львівщині затримка потягів через новий ракетний удар. Фото: колаж "Сьогодні"
Російські війська вкотре вдарили по залізничній інфраструктурі на Львівській залізниці. Ступінь пошкодження наразі з'ясовують. З цієї причини затримуються пасажирські потяги.
Про це повідомив голова правління "Укрзалізниці" Олександр Камишин.
Деталі
У дорозі наразі затримуються такі пасажирські потяги:
- № 30 Ужгород – Київ
- № 13 Солотвино – Київ
- №145 Львів – Ужгород
"Укрзалізниця" повідомляє також про затримки кількох потягів через обстріл інфраструктури у Стрийському районі Львівської області:
- № 6 Івано-Франківськ – Запоріжжя
- № 18 Львів – Харків
- № 37 Ужгород – Одеса
- № 13 Київ – Солотвино
- № 45 Ужгород – Харків
- № 96 Рахів – Київ
- № 95 Київ – Рахів
- № 1 Івано-Франківськ — Харків
- № 43 Івано-Франківськ – Київ
- № 14 Солотвино – Київ
- № 38 Одеса – Ужгород
- № 25 Рахів – Одеса
- № 29 Київ – Ужгород
Сьогодні, 2 червня, протягом дня до станції Стрий буде обмежено маршрути декількох приміських потягів:
- № 6155 Львів – Лавочне
- № 6187 Львів – Мукачево
- № 6189 Львів – Лавочне – Чоп (у зворотному напрямку – до ст. Лавочне)
Крім того, поїзд № 829/830 Львів – Ужгород – Львів 2 червня не курсуватиме.
"Ситуація повністю контрольована, небезпеки для пасажирів та руху поїздів немає, наслідки пошкоджень ліквідовуються. Крім того, залізниця з партнерами вже організовують безкоштовне гаряче харчування на великих станціях для пасажирів поїздів з найбільшими затримками", – заявив Камишин.
Пізніше стало відомо, що рух пошкодженою ділянкою частково відновлено, але вимушені затримки поки що зберігаються для потягів:
- № 37 Ужгород – Одеса
- № 135 Чернівці — Одеса
- № 26 Одеса – Рахів
- № 50 Трускавець – Київ
- № 82 Ужгород – Київ
- № 46 Харків – Ужгород
- № 17 Харків-Львів
- № 56 Рахів – Київ
- № 77 Ковель – Одеса
- № 36 Одеса — Перемишль
- № 716 Перемишль – Київ
- № 119 Запоріжжя – Львів
Для пасажирів, які їдуть зміненим маршрутом до Ужгорода, буде можливість пересісти на ст. Ужгород на приміські поїзди ділянки Ужгород — Чоп — Мукачево — Воловець.