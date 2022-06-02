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Ракетний удар по залізниці у Львівській області: затримуються десятки потягів – список

Софія Ковнір
2 червня, 10:50
Ситуація повністю контрольована, небезпеки для пасажирів та потягів немає

На Львівщині затримка потягів через новий ракетний удар. Фото: колаж "Сьогодні"

Російські війська вкотре вдарили по залізничній інфраструктурі на Львівській залізниці. Ступінь пошкодження наразі з'ясовують. З цієї причини затримуються пасажирські потяги.

Про це повідомив голова правління "Укрзалізниці" Олександр Камишин.

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Деталі

У дорозі наразі затримуються такі пасажирські потяги:

  • № 30 Ужгород – Київ
  • № 13 Солотвино – Київ
  • №145 Львів – Ужгород

"Укрзалізниця" повідомляє також про затримки кількох потягів через обстріл інфраструктури у Стрийському районі Львівської області:

  • № 6 Івано-Франківськ – Запоріжжя
  • № 18 Львів – Харків
  • № 37 Ужгород – Одеса
  • № 13 Київ – Солотвино
  • № 45 Ужгород – Харків
  • № 96 Рахів – Київ
  • № 95 Київ – Рахів
  • № 1 Івано-Франківськ — Харків
  • № 43 Івано-Франківськ – Київ
  • № 14 Солотвино – Київ
  • № 38 Одеса – Ужгород
  • № 25 Рахів – Одеса
  • № 29 Київ – Ужгород

Сьогодні, 2 червня, протягом дня до станції Стрий буде обмежено маршрути декількох приміських потягів:

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  • № 6155 Львів – Лавочне
  • № 6187 Львів – Мукачево
  • № 6189 Львів – Лавочне – Чоп (у зворотному напрямку – до ст. Лавочне)

Крім того, поїзд № 829/830 Львів – Ужгород – Львів 2 червня не курсуватиме.

"Ситуація повністю контрольована, небезпеки для пасажирів та руху поїздів немає, наслідки пошкоджень ліквідовуються. Крім того, залізниця з партнерами вже організовують безкоштовне гаряче харчування на великих станціях для пасажирів поїздів з найбільшими затримками", – заявив Камишин.

Пізніше стало відомо, що рух пошкодженою ділянкою частково відновлено, але вимушені затримки поки що зберігаються для потягів:

  • № 37 Ужгород – Одеса
  • № 135 Чернівці — Одеса
  • № 26 Одеса – Рахів
  • № 50 Трускавець – Київ
  • № 82 Ужгород – Київ
  • № 46 Харків – Ужгород
  • № 17 Харків-Львів
  • № 56 Рахів – Київ
  • № 77 Ковель – Одеса
  • № 36 Одеса — Перемишль
  • № 716 Перемишль – Київ
  • № 119 Запоріжжя – Львів

Для пасажирів, які їдуть зміненим маршрутом до Ужгорода, буде можливість пересісти на ст. Ужгород на приміські поїзди ділянки Ужгород — Чоп — Мукачево — Воловець.

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