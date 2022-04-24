Ракетный удар РФ по Одессе, пресс-конференция Зеленского — главные новости за ночь

Глава государства поговорил с журналистами, а оккупанты обстреляли Одессу /Фото: Коллаж: Сегодня

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Пресс-конференция Зеленского на станции метро в Киеве

Президент Украины Владимир Зеленский дает пресс-конференцию на центральной станции метро Киева. Глава государства отвечает на вопросы украинских и иностранных журналистов. По его словам, остановить войну, развязанную 24 февраля Россией в Украине, может только тот, кто ее начал.

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"Я настаивал с самого начала на переговорах с лидером Российской Федерации, потому что считаю, что какие-либо форматы через посредников или передавать какую-либо информацию через дружественные страны – я считаю, не даст нужного результата. Я считаю, эту войну может остановить тот, кто ее начала", – сказал Зеленский.

Данилов посоветовал депутатам из ОПЗЖ тихонько уйти из Рады, пока их не вынесли

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что бывшим депутатам от "Оппозиционной платформы – За жизнь" (ОПЗЖ) нужно не переименовывать свою партию, а извиниться перед украинцами и уйти из парламента, "пока не вынесли".

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Об этом Данилов сказал в эфире всеукраинского телемарафона. Алексей Данилов подчеркнул, что наши защитники, которые сейчас борются с российскими оккупантами на фронте, ничего не простят этим нардепам. Секретарь СНБО назвал этих политиков подонками, а переименование ОПЗЖ в "Платформу за жизнь и мир" – странным событием.

Данилов отреагировал на маневр ОПЗЖ в Раде. Коллаж "Сегодня"

Зеленский рассказал, какой вопрос первым задал бы Путину

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, какие вопросы прежде всего поднял бы во время встречи с главой РФ Владимиром Путиным.

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Об этом он сказал в ходе пресс-конференции для украинских и западных СМИ в Киеве на станции метро. По словам Зеленского, главной темой стал вопрос территориальной целостности Украины.

Владимир Зеленский рассказал об ожиданиях от переговоров с Владимиром Путиным. / Фото: Коллаж: Сегодня

Ракетный удар РФ по Одессе: число погибших выросло до 8, среди них 3-месячный ребенок

В Одессе из-за вражеских ударов крылатыми ракетами, которые произошли сегодня, 23 апреля, погибли 8 людей, среди них трехмесячный ребенок. Также в результате обстрелов ранены 18 жителей города. Об этом сообщает глава Офиса президента Андрей Ермак. По словам главы Офиса президента, пострадавших из-за обстрелов может быть больше.

Турция закрыла небо для российских самолетов, которые летят в Сирию

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что его страна закрыла небо для российских военных и гражданских самолетов, которые летят в Сирию. Об этом сообщают росСМИ.

"Мы закрыли воздушное пространство для российских военных и даже гражданских самолетов, направляющихся в Сирию. Мы выдавали разрешение на три месяца. Разрешение заканчивается в апреле", – сказал он турецким журналистам в ходе турне в страны Латинской Америки.

Воздушное пространство над Турцией для РФ закрыто / Фото: Коллаж: Сегодня

ЕС заключит торговую сделку с Индией, чтобы уменьшить ее связи с Россией – СМИ

Европейский Союз планирует возобновить торговые переговоры с Индией, чтобы попытаться дать южноазиатской стране реальную альтернативу диверсификации за счет отказа от России.

Об этом сообщает Bloomberg. Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен планирует встретиться с премьер-министром Индии Нарендрой Моди 25 апреля. ЕС является третьим по величине торговым партнером Индии и на его долю приходится 62,8 миллиарда евро торговли товарами.