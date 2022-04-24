Ракетний удар РФ по Одесі, пресконференція Зеленського — головні новини за ніч

Глава держави поговорив з журналістами, а окупанти обстріляли Одесу /Фото: Колаж: Сьогодні

Сайт "Сьогодні" зібрав найважливіші новини, які ви могли пропустити, доки спали.

Пресконференція Зеленського на станції метро у Києві

Президент України Володимир Зеленський дає пресконференцію на центральній станції метро Києва. Глава держави відповідає на запитання українських та іноземних журналістів. За його словами, зупинити війну, розв'язану 24 лютого Росією в Україні, може лише той, хто її розпочав.

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"Я наполягав із самого початку на переговорах з лідером Російської Федерації, тому що вважаю, що будь-які формати через посередників або передавати будь-яку інформацію через дружні країни – я вважаю, не дасть потрібного результату. Я вважаю, цю війну може зупинити той , хто її розпочав", – сказав Зеленський.

Данілов порадив депутатам з ОПЗЖ тихенько піти з Ради, доки їх не винесли

Секретар Ради національної безпеки та оборони України Олексій Данілов заявив, що колишнім депутатам від "Опозиційної платформи – За життя" (ОПЗЖ) потрібно не перейменовувати свою партію, а вибачитися перед українцями і піти з парламенту, "поки не винесли".

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Про це Данілов сказав у ефірі всеукраїнського телемарафону. Олексій Данілов наголосив, що наші захисники, які зараз борються з російськими окупантами на фронті, нічого не вибачать цим нардепам. Секретар РНБО назвав цих політиків покидьками, а перейменування ОПЗЖ на "Платформу за життя та мир" – дивною подією.

Данилов відреагував на маневр ОПЗЖ у Раді. Колаж "Сьогодні"

Зеленський розповів, яке питання першим поставив би Путіну

Президент України Володимир Зеленський розповів, які питання передусім підняв би під час зустрічі з главою РФ Володимиром Путіним.

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Про це він сказав у ході пресконференції для українських та західних ЗМІ у Києві на станції метро. За словами Зеленського, головною темою стало питання територіальної цілісності України.

Володимир Зеленський розповів про очікування від переговорів з Володимиром Путіним. / Фото: Колаж: Сьогодні

Ракетний удар РФ по Одесі: кількість загиблих зросла до 8, серед них 3-місячна дитина

В Одесі через ворожі удари крилатими ракетами, що сталися сьогодні, 23 квітня, загинуло 8 людей, серед них тримісячна дитина. Також внаслідок обстрілу поранено 18 мешканців міста. Про це повідомляє глава офісу президента Андрій Єрмак. За словами глави Офісу президента, постраждалих через обстріл може бути більше.

Туреччина закрила небо для російських літаків, що летять до Сирії

Глава МЗС Туреччини Мевлют Чавушоглу заявив, що його країна закрила небо для російських військових та цивільних літаків , які летять у Сирію Про це повідомляють росЗМІ.

"Ми закрили повітряний простір для російських військових і навіть цивільних літаків, що прямують до Сирії. Ми видавали дозвіл на три місяці. Дозвіл закінчується у квітні", – сказав він турецьким журналістам у ході турне до країн Латинської Америки.

Повітряний простір над Туреччиною для РФ закритий / Фото: Колаж: Сьогодні

ЄС укладе торговельну угоду з Індією, щоб зменшити її зв'язки з Росією – ЗМІ

Європейський Союз планує відновити торговельні переговори з Індією , аби спробувати дати південноазіатській країні реальну альтернативу диверсифікації за рахунок відмови від Росії

Про це повідомляє Bloomberg. Президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн планує зустрітися з прем'єр-міністром Індії Нарендрою Моді 25 квітня. ЄС є третім за величиною торговим партнером Індії і на його частку припадає 62,8 мільярда євро торгівлі товарами.