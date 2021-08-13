Ксенофобия недопустима. Зеленский жестко отреагировал на расистскую провокацию против Беленюка

Президент Украины Владимир Зеленский жестко отреагировал на расистскую провокацию против нардепа от "Слуги народа" и олимпийского чемпиона Жана Беленюка, которого в центре Киева пытались спровоцировать на конфликт.

Об этом он написал в Twitter.

"Украинский гимн прозвучал на Олимпиаде в Токио 2020 именно благодаря Жану Беленюку! Он – один из самых достойных сынов Украины, им гордится наш народ! А любые проявления расизма или ксенофобии в Украине недопустимы! Полиция должна жестко реагировать на такие случаи и пресекать их", – написал он.

Беленюка поддержал не только президент, партия "Слуга народа" публично обратилась к Нацполиции. Они требуют, чтобы правоохранители в кратчайшие сроки установили личности нападавших и привлекли их к ответственности.

"Мы, партия и фракция "Слуга народа", категорически осуждаем использование любой формы дискриминации и агрессии – по признаку расы или любой другой. Считаем, что подобный инцидент – одно из проявлений языка ненависти. Их уже третий год подряд на разных коммуникационных площадках, в частности в соцсетях, культивируют политические оппоненты, которые не привыкли цивилизованно и конструктивно вести дискуссии", – говорится в сообщении.

Беленюк чемпион и политик

Жан Беленюк многократный чемпион мира и Европы, олимпийский чемпион, победитель и призер других международных турниров. Сам он родился в Киеве, мать у него украинка, а отец – из Руанды (Африка).

На недавней Олимпиаде он впервые стал олимпийским чемпионом в греко-римской борьбе, на прошлой Олимпиаде он взял "серебро".

С 2019 года Беленюк также является народным депутатом Верховной Рады от фракции "Слуга народа". После победы на Олимпийский играх отметил, что теперь у него будет больше времени заниматься политикой.

Новости "Сегодня" узнали, какая недвижимость есть у Жана Беленюка. Под Киевом олимпийский чемпион имеет загородный дом с просторной террасой.

А недавно кремлевская пропагандистка увидела в гопаке Беленюка "москальскую присядку". Ольга Скабеева заявила, что украинский борец станцевал на Олимпиаде не гопак.