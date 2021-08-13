Ксенофобія неприпустима. Зеленський жорстко відреагував на расистську провокацію проти Беленюка

Президент України Володимир Зеленський відреагував на расистську провокацію проти нардепа від "Слуги народу" і олімпійського чемпіона Жана Беленюка, якого в центрі Києва намагалися спровокувати на конфлікт.

Про це він написав в Twitter.

"Український гімн прозвучав на Олімпіаді в Токіо 2020 саме завдяки Жану Беленюку! Він – один з найбільш гідних синів України, ним пишається наш народ! А будь-які прояви расизму або ксенофобії в Україні неприпустимі! Поліція повинна жорстко реагувати на такі випадки і припиняти їх", – написав він.

Беленюка підтримав не тільки президент, партія "Слуга народу" публічно звернулася до Нацполіціі. Вони вимагають, щоб правоохоронці в найкоротші терміни встановили особи нападників і притягнули їх до відповідальності.

"Ми, партія і фракція "Слуга народу", категорично засуджуємо використання будь-якої форми дискримінації та агресії – за ознакою раси або будь-якою іншою. Вважаємо, що такий інцидент – один із проявів мови ненависті. Її уже третій рік поспіль на різних комунікаційних майданчиках, в зокрема в соцмережах, культивують політичні опоненти, які не звикли цивілізовано і конструктивно вести дискусії", – йдеться в повідомленні.

Беленюк чемпіон і політик

Жан Беленюк багаторазовий чемпіон світу та Європи, олімпійський чемпіон, переможець і призер інших міжнародних турнірів. Сам він народився в Києві, мати в нього українка, а батько – з Руанди (Африка).

На нещодавній Олімпіаді він вперше став олімпійським чемпіоном в греко-римській боротьбі, на минулій Олімпіаді він взяв "срібло".

З 2019 року Беленюк також є народним депутатом Верховної Ради від фракції "Слуга народу". Після перемоги на Олімпійський іграх зазначив, що тепер у нього буде більше часу займатися політикою.

Новини "Сьогодні" дізналися, яка нерухомість є у Жана Беленюка. Під Києвом олімпійський чемпіон має заміський будинок з просторою терасою.

А недавно кремлівська пропагандистка побачила в гопаку Беленюка "москальську навприсядки". Ольга Скабєєва заявила, що український борець станцював на Олімпіаді не гопак.