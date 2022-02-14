Разговор Байдена и Зеленского, а также жуткое ДТП на трассе Киев – Одесса — главные новости за ночь

Зеленский и Байден поговорили 13 февраля, а на трассе Киев - Одесса водитель внедорожника столкнулся с грузовиком/Фото: коллаж: "Сегодня"
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Киев и другие города под защитой: детали разговора Зеленского с Байденом
В Офисе президента отчитались, о чем говорил по телефону Владимир Зеленский с президентом США Джо Байденом 13 февраля. Зеленский подчеркнул, что украинская сторона понимает все текущие риски и готова к любому развитию ситуации со стороны РФ.
16 млрд. Шмыгаль озвучил цену открытого неба над Украиной
Во время срочного заседания правительство приняло решение выделить 16,6 млрд грн, чтобы гарантировать бесперебойность полетов в воздушном пространстве Украины. Решение позволит стабилизировать ситуацию на рынке пассажирских авиаперевозок.
На трассе Киев – Одесса произошло ДТП со многими погибшими, среди них ребенок
На трассе Киев – Одесса произошло смертельное ДТП. Возле пгт Кривое Озеро водитель внедорожника столкнулся с грузовиком, в результате погибли 5 человек.
США отзовут всех дипломатов из Киева в кратчайшие сроки
В Белом доме планируют отозвать всех своих дипломатов, которые сейчас находятся в Киеве. Это связано с угрозой полномасштабного вторжения РФ на территорию Украины.