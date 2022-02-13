На трассе Киев-Одесса произошло ДТП со многими погибшими, среди них ребенок (видео)

На трассе Киев-Одесса произошло смертельное ДТП. Возле пгт Кривое Озеро водитель внедорожника столкнулся с грузовиком, в результате погибли 5 человек.
Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС.
Авария произошла 13 февраля около 19:45 на автодороге М 05 "Киев – Одесса" вблизи пгт Кривое Озеро в Николаевской области.
Далее по теме
Водитель внедорожника "Тойота" допустил столкновение с грузовым автомобилем в результате чего погибли 5 человек. Среди них один ребенок, около 8 лет.
Для того чтобы получить тела погибших, привлекали 10 спасателей и 2 единицы техники.
Самые распространенные причины ДТП в Украине:
- превышение безопасной скорости движения – 34%;
- нарушение правил маневрирования – 22%;
- нарушение правил проезда перекрестков – 8,5%;
- несоблюдение безопасной дистанции – 7,5%;
- нарушение правил проезда на пешеходном переходе – 6%;
- управление в состоянии опьянения – 5%.
К тому же названы основные виды ДТП:
- столкновение;
- наезд на стоящий автомобиль;
- наезд на препятствие;
- наезд на пешехода;
- съезд с проезжей части и опрокидывание транспортного средства.
Раньше мы писали:
- Умерла до приезда медиков: под Одессой грузовик сбил пожилую женщину
- Под Черновцами грузовик столкнулся с микроавтобусом – много пострадавших