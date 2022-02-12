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Под Черновцами пьяный налоговик устроил смертельное ДТП

Инна Собора Инна Собора Редактор Киев Сегодня
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12 февраля, 20:59
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В крови чиновника обнаружили алкогольные и наркотические вещества
В Черновицкой области произошло смертельное ДТП.
В Черновицкой области произошло смертельное ДТП. / Фото: Коллаж: Сегодня

В Черновицкой области налоговик устроил смертельное дорожно-транспортное происшествие. В крови налоговика обнаружили алкогольные и наркотические вещества.

Об этом сообщили в пресс-службе ГБР.

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Авария произошла в пятницу, 11 февраля, около 21:00 в селе Припрутье Черновицкого района. Налоговик допустил столкновение с другим автомобилем, в результате которого 26-летний водитель того авто погиб на месте происшествия.

Чиновник был пьян

По результатам медицинского осмотра, в крови налоговика обнаружили алкогольные и наркотические вещества. Следователи ГБР назначили ряд экспертиз для проверки указанных данных.

Мужчину задержали, сейчас решается вопрос по сообщению о подозрении, избрании меры пресечения и отстранении от должности.

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Что грозит виновнику ДТП

Предварительно дело квалифицировали, как нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами в состоянии опьянения, повлекшее смерть потерпевшего (ч. 3 ст. 286-1 УК Украины).

Мужчине грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет с лишением права управлять транспортными средствами сроком до 10 лет.

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