Под Черновцами грузовик столкнулся с микроавтобусом – много пострадавших

В результате аварии травмы разной степени тяжести получили девять человек

Под Черновцами произошло масштабное ДТП. Фото: Первый Буковинский / Фото: Коллаж: Сегодня

В поселке Лужаны на трассе вблизи Черновцов произошло масштабное ДТП с участием маршрутки и грузовика. В результате пострадали девять человек.

Об этом сообщило местное издание Молодой буковинец.

Реклама

По словам очевидцев происшествия, в результате столкновения грузовика и микроавтобуса травмы, переломы и ушибы получили 9 человек, двое из них отказались от госпитализации.

Медики, присутствовавшие на месте ДТП, оценили состояние пострадавших как легкое и среднее тяжести.

В полиции пока не обнародовали никакой информации об этой аварии.

Реклама

Самые распространенные причины ДТП в Украине:

превышение безопасной скорости движения – 34%;

нарушение правил маневрирования – 22%;

нарушение правил проезда перекрестков – 8,5%;

несоблюдение безопасной дистанции – 7,5%;

нарушение правил проезда на пешеходном переходе – 6%;

управление в состоянии опьянения – 5%.

К тому же названы основные виды ДТП:

столкновение;

наезд на стоящий автомобиль;

наезд на препятствие;

наезд на пешехода;

съезд с проезжей части и опрокидывание транспортного средства.

Раньше мы писали: