Под Черновцами грузовик столкнулся с микроавтобусом – много пострадавших

В поселке Лужаны на трассе вблизи Черновцов произошло масштабное ДТП с участием маршрутки и грузовика. В результате пострадали девять человек.
Об этом сообщило местное издание Молодой буковинец.
По словам очевидцев происшествия, в результате столкновения грузовика и микроавтобуса травмы, переломы и ушибы получили 9 человек, двое из них отказались от госпитализации.
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Медики, присутствовавшие на месте ДТП, оценили состояние пострадавших как легкое и среднее тяжести.
В полиции пока не обнародовали никакой информации об этой аварии.
Самые распространенные причины ДТП в Украине:
- превышение безопасной скорости движения – 34%;
- нарушение правил маневрирования – 22%;
- нарушение правил проезда перекрестков – 8,5%;
- несоблюдение безопасной дистанции – 7,5%;
- нарушение правил проезда на пешеходном переходе – 6%;
- управление в состоянии опьянения – 5%.
К тому же названы основные виды ДТП:
- столкновение;
- наезд на стоящий автомобиль;
- наезд на препятствие;
- наезд на пешехода;
- съезд с проезжей части и опрокидывание транспортного средства.
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