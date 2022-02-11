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Під Чернівцями вантажівка зіткнулася з мікроавтобусом – багато потерпілих

Інна Собора Інна Собора Редактор Київ Сьогодні
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11 лютого, 14:08
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В результаті аварії травми різного ступеня тяжкості отримали дев'ять людей
Під Чернівцями сталася масштабна ДТП. Фото: Перший Буковинський
Під Чернівцями сталася масштабна ДТП. Фото: Перший Буковинський / Фото: Колаж: Сьогодні

У селищі Лужани на трасі поблизу Чернівців сталася масштабна ДТП за участі маршрутки та вантажівки. В результаті постраждали дев’ять людей.

Про це повідомило місцеве видання Молодий буковинець.

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За словами очевидців події, внаслідок зіткнення вантажівки та мікроавтобуса травми, переломи і забої отримали 9 осіб, двоє з них відмовилися від госпіталізації.

Медики, які були присутні на місці ДТП, оцінили стан потерпілих як легкий та середньої важкості.

В поліції поки не оприлюднили жодної інформації щодо цієї аварії.

Найпоширеніші причини ДТП в Україні:

  • перевищення безпечної швидкості руху – 34%;
  • порушення правил маневрування – 22%;
  • порушення правил проїзду перехресть – 8,5%;
  • недотримання безпечної дистанції – 7,5%;
  • порушення правил проїзду на пішохідному переході – 6%;
  • керування в стані сп'яніння – 5%.

До того ж названо основні види ДТП:

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  • зіткнення;
  • наїзд на автомобіль, що стоїть;
  • наїзд на перешкоду;
  • наїзд на пішохода;
  • з'їзд з проїзної частини та перекидання транспортного засобу.

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