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Разгром российских оккупантов продолжается. Потери врага по состоянию на 17-е утро войны

Светлана Москаленко
12 марта, 09:54

/ Фото: Коллаж: Сегодня

Оккупационные войска продолжают нести значительные потери, пытаясь захватить украинские земли. По данным Генштаба, общие боевые потери противника с 24.02 по 12.03 ориентировочно составили:

  • личного состава – более 12 тыс. человек;
  • танков ‒ 362 ед.;
  • ББМ ‒ 1205 ед.;
  • артиллерийских систем –135 ед.;
  • РСЗО ‒ 62 ед.;
  • средства ПВО ‒ 33 ед.;
  • самолетов – 58 ед.;
  • вертолетов – 83 ед.;
  • автомобильной техники ‒ 585 ед.;
  • корабли/катера ‒ 3 ед.;
  • цистерн с ППМ ‒ 60;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 7.

Данные уточняются. Подсчет осложняется высокой интенсивностью боевых действий.

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12 марта около 7:00 утра враг сбросил не менее шести ракет в район военного аэродрома. Поврежден склад с боеприпасами. Детонируют снаряды. Вспыхнул пожар.

Об этом сообщает пресс-служба ГУ Нацполиции Киевской области в Facebook.