Разорвало в куски. Под Ровно двое мужчин подорвались на гранате (фото)

Двое мужчин погибли от взрыва гранаты. Фото: ГУ Нацполиции в Ровенской области/Сегодня. / Фото: Коллаж: Сегодня

Под Ровным произошел взрыв гранаты в жилом доме. В результате одному мужчине оторвало голову, другому – руку.

Об этом сообщают новости "Сегодня".

Как узнал наш корреспондент, погиб владелец частного дома в Здолбуне 39-летний Сергей. К моменту взрыва он распивал спиртное с 46-летним знакомым, рассказали соседи.

Место происшествия. Фото: Сегодня

Тела разорвало на части

Сергей – работал строителем, а второго мужчину приютил в доме. Соседи даже не знают, где мужчины могли взять гранату.

"Соседка звонит: одному голову оторвало, другому – руку. Ну граната наверняка кишки вылезли. Обеих в мешках погрузили", – рассказал сосед Николай, житель города Здолбунов.

Версия, что мужчины могли быть ветеранами АТО, отпадает.

Что говорят правоохранители

Полиция Ровененской области пока не обнародовала версию, которая стала причиной взрыва и какое устройство сдетонировало.

Сообщение о взрыве неизвестного предмета в частном хозяйстве на улице Вилы-3 в Здолбунове поступило в полицию около 21 часов 10 февраля.

Известно, что в результате происшествия погибли 39-летний собственник жилья и его 46-летний знакомый.

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