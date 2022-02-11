Розірвало на шматки. Під Рівним двоє чоловіків підірвалися на гранаті (фото)

Двоє чоловіків загинули від вибуху гранати. Фото: ГУ Нацполіції в Рівненській області/Сьогодні. / Фото: Колаж: Сьогодні

Під Рівним стався вибух гранати у житловому будинку. В результаті одному чоловіку відірвало голову, іншому – руку.

Про це повідомляють новини "Сьогодні".

Як дізнався наш кореспондент, загинув власник приватного будинку в місті Здолбунів 39-річний Сергій. До моменту вибуху він розпивав спиртне із 46-річним знайомим, розповіли сусіди.

Місце події. Фото: Сьогодні

Тіла розірвало на частини

Сергій – працював будівельником, а друга прихистив у домі. Сусіди навіть не знають, де чоловіки могли дістати гранату.

"Сусідка дзвонить: одному голову відірвало, іншому — руку. Ну граната напевне, кишки повилазили. Обох у мішках погрузили", – розповів сусід Микола, житель міста Здолбунів.

Версія, що чоловіки могли бути ветеранами АТО, відпадає.

Що говорять правоохоронці

Поліція Рівненщини поки не оприлюднила версію, що стало причиною вибуху та який пристрій здетонував.

Повідомлення про вибух невідомого предмета у приватному господарстві на вулиці Віли-3 у Здолбунові надійшло до поліції близько 21 години 10 лютого.

Відомо, що внаслідок події загинули 39-річний власник житла та його 46-річний знайомий.

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