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Разумков обратился к США из-за сделки по "Северному потоку – 2"

22 июля, 09:36

Сергей Мартынец

Глава Верховной Рады предупредил – Россия своим газопроводом рассчитывает посадить Европу на газовую иглу

Киев обеспокоен сделкой США и Германии по "Северному потоку – 2": российский газопровод несет угрозу энергетической безопасности Украины, поэтому США должны продолжить действующие санкции или ввести новые, чтобы не допустить запуска СП-2.

Об этом говорится в письме главы Верховной Рады Дмитрия Разумкова к спикеру Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси.

Он выразил обеспокоенность продолжающимся строительством и возможным введением в эксплуатацию СП-2, который Россия использует как инструмент гибридной войны. Он заверил американский парламент, что Россия своим газопроводом рассчитывает посадить Европу на "газовую иглу".

Основные тезисы обращения Разумкова:

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Как сообщали новости "Сегодня", министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Украина направила ноты Еврокомиссии и Германии из-за "Северного потока – 2" и официально инициирует консультации с европейцами. Читайте подробнее, что будет с транзитом газа через Украину после сделки США и Германии.

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