Версия на русском
$ 27,24
32,06

Разумков звернувся до США через угоду щодо "Північного потоку – 2"

22 липня, 09:36

Сергій Мартинець

Глава Верховної Ради попередив – Росія своїм газопроводом розраховує підсадити Європу на газову голку

Київ стурбований угодою США і Німеччини щодо "Північного потоку – 2": російський газопровід несе загрозу енергетичній безпеці України, тому США повинні продовжити чинні санкції або ввести нові, щоб не допустити запуску СП-2.

Про це йдеться в листі голови Верховної Ради Дмитра Разумкова до спікера Палати представників Конгресу США Ненсі Пелосі.

Він висловив стурбованість триваючим будівництвом і можливим введенням в експлуатацію СП-2, який Росія використовує як інструмент гібридної війни. Він запевнив американський парламент, що Росія своїм газопроводом розраховує підсадити Європу на "газову голку".

Основні тези звернення Разумкова:

Реклама

Як повідомляли новини "Сьогодні", міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що Україна направила ноти Єврокомісії і Німеччині через "Північний потік – 2" і офіційно ініціює консультації з європейцями. Читайте також детальніше, що буде з транзитом газу через Україну після угоди США і Німеччини.

Дивіться також в нашому сюжеті про запрошення Зеленського у США:

Новини на цю ж тему:

Реклама