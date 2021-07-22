Разумков звернувся до США через угоду щодо "Північного потоку – 2"

Київ стурбований угодою США і Німеччини щодо "Північного потоку – 2": російський газопровід несе загрозу енергетичній безпеці України, тому США повинні продовжити чинні санкції або ввести нові, щоб не допустити запуску СП-2.

Про це йдеться в листі голови Верховної Ради Дмитра Разумкова до спікера Палати представників Конгресу США Ненсі Пелосі.

Він висловив стурбованість триваючим будівництвом і можливим введенням в експлуатацію СП-2, який Росія використовує як інструмент гібридної війни. Він запевнив американський парламент, що Росія своїм газопроводом розраховує підсадити Європу на "газову голку".

Основні тези звернення Разумкова:

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"Північний потік – 2" йде врозріз з вимогами Третього енергетичного пакета ЄС і посилює можливості для Росії зловживати своїм домінуючим становищем на європейському енергетичному ринку.

Добудова і введення в експлуатацію цього проекту зробить можливим подальше нарощування Росією агресії проти України і потенційно проти інших європейських держав.

Конгрес США повинен продовжувати політику санкцій, які б не допустили добудову і введення в експлуатацію газопроводу "Північний потік – 2" і, в разі необхідності, розглянути можливість введення додаткових посилених санкцій проти юридичних і фізичних осіб, залучених до будівництва СП-2.

Конгрес повинен утримуватися від затвердження будь-яких угод, які будуть загрожувати енергетичній безпеці Європи і становити загрозу національним інтересам України і США.

Як повідомляли новини "Сьогодні", міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що Україна направила ноти Єврокомісії і Німеччині через "Північний потік – 2" і офіційно ініціює консультації з європейцями. Читайте також детальніше, що буде з транзитом газу через Україну після угоди США і Німеччини.

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