Реанимации переполнены в 113 городах – насколько все плохо с COVID-19

Места для больных COVID-19 заканчиваются. Уже у сотни больниц забиты реанимации, а добавлять койки больше нельзя – Украина достигла предела

Мест в больницах не хватает. Вторую неделю в украинских больницах самая высокая загруженность за время пандемии. Занято 62% всех мест, отведенных для больных COVID-19.

Однако, если посмотреть на конкретные города и больницы, то уже десятки населенных пунктов не могут справится с больными на COVID-19. Реанимации заняты в сотнях больницах. Где сейчас опасно болеть, потому что помощь могут не предоставить, разбирался сайт "Сегодня".

Дошли до предела

В Украине больше нельзя увеличивать число коек в больнице. Страна дошла до предела, заявляет министр здравоохранения Максим Степанов.

"Мы увеличили количество коек и мощности нашей медицинской системы просто до невероятных цифр. У нас количество коек с кислородом составляет 67 тысяч. Это мы уже дошли до определенной границы и увеличивать дальше уже некуда, потому что другие болезни не уходили на каникулы и их тоже надо лечить", – заявил Степанов.

Это при том, что в Украине продолжается рост госпитализаций. Последние недели занятость коек для ковидных больных выросла до 62%. Каждый день в стране госпитализируют около 4600 человек.

Сколько больницы еще могут выдержать? Когда в Украине будут госпитализировать 8000 больных в сутки, тогда в больницах будут заняты все места.

Однако если брать отдельные города, а не страну в среднем, то в некоторых уже критическая заполненность больниц.

В Хмельницком самая сложная ситуация

В городе всего четыре медучреждения принимают больных ковидом. Они заняты на 88%!



Заполненность медучреждений в Хмельницком. Данные: СНБО

Хмельницкий до последнего пытался избежать красной зоны, добавляя больше мест в больницах.

Сейчас в Хмельницком самая большая загруженность больниц среди областных центров, поскольку ограничения ввели слишком поздно.

Хмельницкая инфекционная больница заполнена на 100%.

Хмельницкая городская больница – на 85%.

Реанимации в городе полностью заполнены в трех больницах. Шесть реанимационных коек на весь город осталось в перинатальном центре.

8 больниц Киева больше не принимают пациентов с COVID

Сейчас Киевские больницы заполнены на 75,5%. Больных COVID-19 в столице принимают 40 медучреждений, в том числе роддома и тубдиспансеры.

Заполненность медучреждений в Киеве. Данные: СНБО



В Киеве ежедневно фиксируют самое большое число новых инфицированных. Каждый шестой заболевший в Украине выявлялся в Киеве по показателям за последнюю неделю. Это связано с большим количество и плотностью населения, поясняет эпидемиолог Наталья Виноград.

Уже восемь больниц никого не могут принимать из-за 100% заполненности :

Киевская городская больница №2

Киевская городская больница №3

Киевская городская больница №5

Киевская городская больница №8

Киевская городская больница №12

Киевская областная клиническая больница

Киевский городский медцентр "Академия здоровья человека"

Институт эпидемиологии и инфекционных болезней им. Л. В. Громашевского

На прошлой неделе в Киеве из-за нехватки мест в больницах для больных COVID-19 выделили места в роддомах и противотуберкулезных диспансерах.

Харьков

В Харькове уже занято более половины мест в больницах – 53,7%.

Заполненность медучреждений в Харькове. Данные: СНБО

В городе 14 медучреждений принимают больных с COVID-19, две больницы полностью заполнены:

Харьковская многопрофильная больница №17

Харьковский диспансер радиационной защиты населения

В девяти больницах Харькова нет мест в реанимациях.

Одесса

В го роде больницы заняты на 76%



Заполненность медучреждений в Одессе. Данные: СНБО

В Одессе, как и в Харькове, больных коронавирусом принимают 14 больниц. Но полностью заполнены уже четыре:

Одесская областная больница

Одесская больница №5

Одесский областной глазной госпиталь инвалидов войны

Одесская клиническая больница "Укрзализныци".

Свободных мест в реанимациях нет уже в половине больниц города.

Львов

Больницы заняты на 72%



Заполненность медучреждений во Львове. Данные: СНБО

Из десяти "ковидных" больниц во Львове пока занята только одна:

Львовская перва городская больница.

А вот реанимационных мест уже нет в трех медучреждениях.

Во Львове тоже задействовали роддом, больницу Укрзализныци и кардиологический центр для приема больных ковидом.

Днепр

В городе больницы заполнены на 64,3%.



Заполненность медучреждений в Днепре. Данные: СНБО

В Днепре из 14 медучреждений для больных ковид полностью заняты две:

Днепровская городская больница № 9

Днепровская больница скорой медицинской помощи.

В трех больницах уже нет мест в реанимациях.

Николаев

В городе занято 81,4% мест для ковидных больных.



Заполненность медучреждений в Николаеве. Данные: СНБО

В Николаеве три больницы полностью заняты больными:

Николаевский областной центр лечения инфекционных болезней

Николаевская городская больница №1

Николаевская городская больница №3

Всего в городе восемь больниц принимают больных COVID-19. Реанимационные отделения полностью заполнены в двух.

Что делать, чтобы больницы не переполнились

В Украине можно создать национальный склад критически важного оборудования, которое не относиться до конкретной больницы или области, а которое можно легко развернуть в любом регионе, а потом собрать. Так само нужны бригады быстрого реагирования – реаниматологи, с которыми будут подписываться договора на повышенную мобильность, считает Вадим Аристов.

"У нас постоянно одна область выходит из красной зоны, а другая входит. Это означает, что в одном регионе освобождается оборудование и медики, а в другой – нагрузка повышается. Поэтому такие бригады быстрого реагирования можно отправлять туда, где они нужны и там они будут предоставлять помощь и координировать действия менее квалифицированных врачей", – говорит Вадим Аристов.

А чтобы больницы заполнялись равномерно, должен быть электронный реестр. Из-за слабой координации в городах и между больницами больных везут в заполненные медучреждения.

"Ковидные койки используют неэффективно. Где-то пациентов выписывают раньше, а где-то позже. В одни больницах места быстро заполняются, в других медленно. А занятость коек увеличивает летальность. Нет гибкости и координации на местных уровнях, чтобы переводить пациентов между больницами. Это приводит к 100%-й заполняемости отдельных больниц, тогда как другие могут быть свободными. А полное заполнение реанимации, то риск летальности возрастает на 98%", – говорит Аристов.

Поскольку больничные койки постоянно расширяют, в ковидные отделения берут медиков без профильной специальности, то им надо дать возможность пройти дополнительные курсы, переспециализацию.

Ранее мы сообщали, что в Украине выявили более 11 тысяч новых случаев COVID-19. Также напомним, заболеваемость COVID-19 в Украине может достигнуть 40 тысяч человек в сутки.