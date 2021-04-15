Реанимации переполнены в 113 городах – насколько все плохо с COVID-19

Мест в больницах не хватает. Вторую неделю в украинских больницах самая высокая загруженность за время пандемии. Занято 62% всех мест, отведенных для больных COVID-19.
Однако, если посмотреть на конкретные города и больницы, то уже десятки населенных пунктов не могут справится с больными на COVID-19. Реанимации заняты в сотнях больницах. Где сейчас опасно болеть, потому что помощь могут не предоставить, разбирался сайт "Сегодня".
Дошли до предела
В Украине больше нельзя увеличивать число коек в больнице. Страна дошла до предела, заявляет министр здравоохранения Максим Степанов.
"Мы увеличили количество коек и мощности нашей медицинской системы просто до невероятных цифр. У нас количество коек с кислородом составляет 67 тысяч. Это мы уже дошли до определенной границы и увеличивать дальше уже некуда, потому что другие болезни не уходили на каникулы и их тоже надо лечить", – заявил Степанов.
Это при том, что в Украине продолжается рост госпитализаций. Последние недели занятость коек для ковидных больных выросла до 62%. Каждый день в стране госпитализируют около 4600 человек.
Сколько больницы еще могут выдержать? Когда в Украине будут госпитализировать 8000 больных в сутки, тогда в больницах будут заняты все места.
Однако если брать отдельные города, а не страну в среднем, то в некоторых уже критическая заполненность больниц.
В Хмельницком самая сложная ситуация
В городе всего четыре медучреждения принимают больных ковидом. Они заняты на 88%!
Заполненность медучреждений в Хмельницком. Данные: СНБО
Хмельницкий до последнего пытался избежать красной зоны, добавляя больше мест в больницах.
Сейчас в Хмельницком самая большая загруженность больниц среди областных центров, поскольку ограничения ввели слишком поздно.
- Хмельницкая инфекционная больница заполнена на 100%.
- Хмельницкая городская больница – на 85%.
Реанимации в городе полностью заполнены в трех больницах. Шесть реанимационных коек на весь город осталось в перинатальном центре.
8 больниц Киева больше не принимают пациентов с COVID
Сейчас Киевские больницы заполнены на 75,5%. Больных COVID-19 в столице принимают 40 медучреждений, в том числе роддома и тубдиспансеры.
Заполненность медучреждений в Киеве. Данные: СНБО
В Киеве ежедневно фиксируют самое большое число новых инфицированных. Каждый шестой заболевший в Украине выявлялся в Киеве по показателям за последнюю неделю. Это связано с большим количество и плотностью населения, поясняет эпидемиолог Наталья Виноград.
Уже восемь больниц никого не могут принимать из-за 100% заполненности :
- Киевская городская больница №2
- Киевская городская больница №3
- Киевская городская больница №5
- Киевская городская больница №8
- Киевская городская больница №12
- Киевская областная клиническая больница
- Киевский городский медцентр "Академия здоровья человека"
- Институт эпидемиологии и инфекционных болезней им. Л. В. Громашевского
На прошлой неделе в Киеве из-за нехватки мест в больницах для больных COVID-19 выделили места в роддомах и противотуберкулезных диспансерах.
Харьков
В Харькове уже занято более половины мест в больницах – 53,7%.
Заполненность медучреждений в Харькове. Данные: СНБО
В городе 14 медучреждений принимают больных с COVID-19, две больницы полностью заполнены:
- Харьковская многопрофильная больница №17
- Харьковский диспансер радиационной защиты населения
В девяти больницах Харькова нет мест в реанимациях.
Одесса
В городе больницы заняты на 76%
Заполненность медучреждений в Одессе. Данные: СНБО
В Одессе, как и в Харькове, больных коронавирусом принимают 14 больниц. Но полностью заполнены уже четыре:
- Одесская областная больница
- Одесская больница №5
- Одесский областной глазной госпиталь инвалидов войны
- Одесская клиническая больница "Укрзализныци".
Свободных мест в реанимациях нет уже в половине больниц города.
Львов
Больницы заняты на 72%
Заполненность медучреждений во Львове. Данные: СНБО
Из десяти "ковидных" больниц во Львове пока занята только одна:
- Львовская перва городская больница.
А вот реанимационных мест уже нет в трех медучреждениях.
Во Львове тоже задействовали роддом, больницу Укрзализныци и кардиологический центр для приема больных ковидом.
Днепр
В городе больницы заполнены на 64,3%.
Заполненность медучреждений в Днепре. Данные: СНБО
В Днепре из 14 медучреждений для больных ковид полностью заняты две:
- Днепровская городская больница № 9
- Днепровская больница скорой медицинской помощи.
В трех больницах уже нет мест в реанимациях.
Николаев
В городе занято 81,4% мест для ковидных больных.
Заполненность медучреждений в Николаеве. Данные: СНБО
В Николаеве три больницы полностью заняты больными:
- Николаевский областной центр лечения инфекционных болезней
- Николаевская городская больница №1
- Николаевская городская больница №3
Всего в городе восемь больниц принимают больных COVID-19. Реанимационные отделения полностью заполнены в двух.
Что делать, чтобы больницы не переполнились
В Украине можно создать национальный склад критически важного оборудования, которое не относиться до конкретной больницы или области, а которое можно легко развернуть в любом регионе, а потом собрать. Так само нужны бригады быстрого реагирования – реаниматологи, с которыми будут подписываться договора на повышенную мобильность, считает Вадим Аристов.
"У нас постоянно одна область выходит из красной зоны, а другая входит. Это означает, что в одном регионе освобождается оборудование и медики, а в другой – нагрузка повышается. Поэтому такие бригады быстрого реагирования можно отправлять туда, где они нужны и там они будут предоставлять помощь и координировать действия менее квалифицированных врачей", – говорит Вадим Аристов.
А чтобы больницы заполнялись равномерно, должен быть электронный реестр. Из-за слабой координации в городах и между больницами больных везут в заполненные медучреждения.
"Ковидные койки используют неэффективно. Где-то пациентов выписывают раньше, а где-то позже. В одни больницах места быстро заполняются, в других медленно. А занятость коек увеличивает летальность. Нет гибкости и координации на местных уровнях, чтобы переводить пациентов между больницами. Это приводит к 100%-й заполняемости отдельных больниц, тогда как другие могут быть свободными. А полное заполнение реанимации, то риск летальности возрастает на 98%", – говорит Аристов.
Поскольку больничные койки постоянно расширяют, в ковидные отделения берут медиков без профильной специальности, то им надо дать возможность пройти дополнительные курсы, переспециализацию.
Ранее мы сообщали, что в Украине выявили более 11 тысяч новых случаев COVID-19. Также напомним, заболеваемость COVID-19 в Украине может достигнуть 40 тысяч человек в сутки.
Новости на эту же тему:
Юрий Ганиченко
руководитель Центра экономики здравоохранения Киевской школы экономики
"8000 это абсолютный максимум, который может выдерживать медицинская система. Это теоретическое число, которое говорит о занятости всех коек на 100%. Если говорить о более реальной картине, то надо брать занятость 80%. Это то, что мы видим сейчас в Киеве. Такая занятость по стране будет при госпитализации 6500 человек в сутки. То есть, медицинская система может принимать на 40% больше, чем сейчас"