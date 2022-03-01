Резников заявил об огромных потерях россиян от войны с Украиной

Министр обороны Украины Алексей Резников подбил итоги пяти дней войны России против Украины. Он заявил, что хорошо было бы провести международный трибунал для Путина и его соратников в Харькове, который жестоко обстреливают российские военные.

"На пятые сутки интервенции российские оккупанты оказались неспособны скрывать, что у них начинается агония. Варварские обстрелы ракетами и РСЗО мирных городов – это свидетельство того, что они не способны больше воевать с вооруженными украинцами. Только с мирными, как последние трусы. Это военное преступление. Его непосредственные исполнители и организаторы обречены на оставшееся свое существование носить клеймо убийц и прятаться. Их ждет трибунал. Будет справедливо, если специальный международный трибунал будет создан в Харькове. Кстати, именно в Харькове в 1943 году состоялся первый процесс, в результате которого нацисты были осуждены за военные преступления. Теперь "Харьковский трибунал" должен вынести приговор кремлевским последователям Гитлера, которые его уже "превзошли", — написал он в Facebook.

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Резников отметил защитников Украины на востоке — по его словам, они стали непреодолимым барьером для врага, и это его ужасно деморализует.

Также министр рассказал, как страдает Россия от своего решения напасть на Украину.

"На экономическом фронте Россия уже испытала сокрушительные разрушения. Российская валюта превращается в обычную бумагу. Есть первый запрет на экспорт российской нефти. К уничтожению армии оккупантов присоединилось международное ИТ-сообщество. Повышаются поставки оружия и всего необходимого из Европы. Даже украинские школьники перешли в наступление на киберфронте. Сотни тысяч людей в России уже узнали, что власть им лжет. Что нет никакой "спецоперации". Есть обычная захватническая война, на которой погибли тысячи россиян. Сопротивление войне внутри самой России растет с каждым часом. В эти дни украинцы демонстрируют россиянам, чем отличаются свободные люди от рабов, граждане от порабощенных тираном. Те, кто годами восхищался взбешенным маньяком, теперь обречены на десятилетия искупления", — написал он.

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