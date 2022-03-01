Резников заявил об огромных потерях россиян от войны с Украиной

Министр обороны Украины Алексей Резников подбил итоги пяти дней войны России против Украины. Он заявил, что хорошо было бы провести международный трибунал для Путина и его соратников в Харькове, который жестоко обстреливают российские военные.
"На пятые сутки интервенции российские оккупанты оказались неспособны скрывать, что у них начинается агония. Варварские обстрелы ракетами и РСЗО мирных городов – это свидетельство того, что они не способны больше воевать с вооруженными украинцами. Только с мирными, как последние трусы. Это военное преступление. Его непосредственные исполнители и организаторы обречены на оставшееся свое существование носить клеймо убийц и прятаться. Их ждет трибунал. Будет справедливо, если специальный международный трибунал будет создан в Харькове. Кстати, именно в Харькове в 1943 году состоялся первый процесс, в результате которого нацисты были осуждены за военные преступления. Теперь "Харьковский трибунал" должен вынести приговор кремлевским последователям Гитлера, которые его уже "превзошли", — написал он в Facebook.
Резников отметил защитников Украины на востоке — по его словам, они стали непреодолимым барьером для врага, и это его ужасно деморализует.
Также министр рассказал, как страдает Россия от своего решения напасть на Украину.
"На экономическом фронте Россия уже испытала сокрушительные разрушения. Российская валюта превращается в обычную бумагу. Есть первый запрет на экспорт российской нефти. К уничтожению армии оккупантов присоединилось международное ИТ-сообщество. Повышаются поставки оружия и всего необходимого из Европы. Даже украинские школьники перешли в наступление на киберфронте. Сотни тысяч людей в России уже узнали, что власть им лжет. Что нет никакой "спецоперации". Есть обычная захватническая война, на которой погибли тысячи россиян. Сопротивление войне внутри самой России растет с каждым часом. В эти дни украинцы демонстрируют россиянам, чем отличаются свободные люди от рабов, граждане от порабощенных тираном. Те, кто годами восхищался взбешенным маньяком, теперь обречены на десятилетия искупления", — написал он.
Что происходит в Украине 1 марта
- С начала суток в Украине российские военные провели перегруппировку войск и нанесли ракетно-бомбовые удары с воздуха. Также оккупанты пытались высадить тактические десанты и напасть на объекты гражданской и военной инфраструктуры.
- В Черниговской области продолжаются оборонительные бои, чтобы не пустить противника в столицу с северо-восточного направления. В пригороде Чернигова были отдельные ДРГ противника, которые при поддержке бронированной техники пытались прорваться в город, но их уничтожили украинские защитники.
- Рашисты нанесли ракетный удар по воинской части в Лощиновке, что под Измаилом Одесской области.
- Мэр Мариуполя Вадим Бойченко заявил, что враг наступает со всех сторон. В городе возникли проблемы с электроснабжением.
- Херсон окружен российскими оккупантами со всех сторон. На окрестностях города много техники РФ, они устанавливают на выездах блокпосты. Один уже есть в Шуменском микрорайоне Херсона. Сегодня ночью обстреляли село Чернобаевка, снаряды повредили жилые дома.