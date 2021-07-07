Резолюция ОБСЕ по России и опасные последствия детского COVID – главные новости за ночь

В Москве негодуют, а в Украине радуются новому решению ПА ОБСЕ, тем временем инфекционисты озабочены крайне опасным синдромом – и другие события

Сайт "Сегодня" собрал самые важные и интересные новости, которые вы могли пропустить, пока спали.

Пять вариантов Украины по Донбассу

Украинские власти еще в 2019 году перед Парижским саммитом утвердили по меньшей мере пять вариантов действий по урегулированию ситуации в отдельных районах Донецкой и Луганской областей, утверждает секретарь СНБО Алексей Данилов.

Обязательная вакцинация от COVID в Латвии

В Латвии вакцинацию от коронавируса хотят сделать обязательной в медицинских, социальных, образовательных и других учреждениях страны. Работников этих учреждений, которые не получат COVID-сертификат до 15 сентября, работодатели смогут увольнять.

Вакцинация от коронавируса. Фото: REUTERS/Alexey Malgavko

Резолюция ПА ОБСЕ по России

Парламентская Ассамблея ОБСЕ во вторник, 6 июля, приняла срочную резолюцию с требованиями к России, которая была инициирована Украиной. Документ в частности осуждает продолжающуюся оккупацию Крыма и отдельных районов Донецкой и Луганской областей и военные преступления российских властей. В Москве уже обвинили ОБСЕ в русофобии.

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ПА ОБСЕ, Дмитрий Кулеба и Петр Толстой / коллаж "Сегодня"

Опасные последствия детского COVID

После заболевания COVID-19 все чаще фиксируют крайне опасный воспалительный синдром, который называют "смертельная тень ковида", глубоко поражающий сразу несколько систем организма – преимущественно детского. Проявляет он себя внезапно, где-то через месяц после выздоровления. В материале советы инфекциониста-иммунолога.

Что происходило в Украине и мире во вторник, 6 июля, смотрите в новом выпуске новостей "Сегодня":