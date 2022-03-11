РФ готовит операцию под чужим флагом – что значат фейки РФ о химоружии в Украине

Россия может применить химическое оружие / Фото: Коллаж: Сегодня

Фейки российских пропагандистов о том, что в Украине якобы разрабатывают химическое или биологическое оружие могут свидетельствовать о том, что РФ готовить новую операцию под чужим флагом.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

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Кулеба написал, что российские чиновники фантазируют о несуществующем биологическом или химическом оружии или угрозах в Украине с маниакальной одержимостью. Это вызывает сильную обеспокоенность.

"И может на самом деле указывать на то, что Россия готовит еще одну ужасную операцию под фальшивым флагом. Этот твит для протокола", – добавил глава МИД.

Твит Кулебы о фейках РФ. Скрин

Зеленский ответил на фейк о химоружии

Президент Украины опроверг очередной фейк оккупантов о том, якобы на территории Украины разрабатывают химическое оружие. Он заявил, что никакого химического или любого другого оружия массового поражения в Украине не разрабатывали и об этом знает весь мир. Если РФ сделает что-то подобное против нас – получит жесточайший санкционный ответ.

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"Что это за обвинения в подготовке химических атак? Вы решили провести "дехимизацию" Украины? Чем? Аммиаком? Фосфором? Что ещё вы нам приготовили? Куда ударите химическим оружием? По роддому в Мариуполе? По церкви в Харькове?", – сказал Зеленский.