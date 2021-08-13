РФ перебрасывает в Крым ядерное оружие? Кулеба заявил о глобальной угрозе

Украина сделает все возможное вместе с другими ядерными странами, чтобы не допустить размещения ядерного оружия Россией в оккупированном Крыму. Об этом заявил на брифинге министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

Накануне министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников говорил о подготовке Россией Крыма к развертыванию там ядерного оружия.

В свою очередь глава МИД Украины отметил сегодня, что Киев уже давно следит за активностью оккупантов с ядерным оружием на полуострове и информирует об этом западных партнеров.

"Вопрос размещения ядерного оружия – это даже не локальный или региональный, а глобальный вопрос, глобальная угроза. Будем использовать все возможности, в том числе влияние других ядерных держав на Россию, чтобы сдерживать эту ее активность", – сказал Кулеба.

Ядерное оружие в Крыму

Россия после начала оккупации украинского полуострова начала возобновлять ядерную инфраструктуру, которая там находится. В ноябре-2015 РФ впервые не поддержала резолюцию Генеральной ассамблеи ООН в поддержку деятельности МАГАТЭ, в докладе которого ядерные объекты Крыма называли украинскими.

Киев напомнил МАГАТЭ, что Россия захватила в Крыму ядерные установки, и подчеркнул, что эта ядерная собственность Украины на полуострове находится под защитой международной организации. В Украине также заявляли, что россияне уже отремонтировали все хранилища ядерного оружия.

Лидер крымскотатарского народа Мустафа Джемилев даже говорил в 2018 году со ссылкой на источник в Москве, что на тот момент на полуостров уже завезли 6 ядерных боеголовок. Сейчас Россия не дает доступа МАГАТЭ к ядерным объектам на полуострове.

Как сообщали новости "Сегодня", ранее Украина потребовала доступа МАГАТЭ к ядерным установкам на Донбассе и в Крыму. Речь идет о ядерных установках и материалах в Крыму, которые являются собственностью Украины и в отношении которых применяются гарантии МАГАТЭ, а также шахте "Юный коммунар" в Донецкой области, ситуация на которой является опасной и угрожает окружающей среде из-за прекращения работ по водоотливу в 2018 году.

В свою очередь глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук заявлял, что Россия нарушает международный договор о ядерном оружии.