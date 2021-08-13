РФ перекидає до Криму ядерну зброю? Кулеба заявив про глобальну загрозу

Україна зробить все можливе разом з іншими ядерними країнами, щоб не допустити розміщення ядерної зброї Росією в окупованому Криму. Про це заявив на брифінгу міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

Напередодні міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков говорив про підготовку Росією Криму до розгортання там ядерної зброї.

У свою чергу глава МЗС України зазначив сьогодні, що Київ вже давно стежить за активністю окупантів з ядерною зброєю на півострові та інформує про це західних партнерів.

"Питання розміщення ядерної зброї – це навіть не локальне або регіональне, а глобальне питання, глобальна загроза. Будемо використовувати всі можливості, у тому числі вплив інших ядерних держав на Росію, щоб стримувати цю її активність", – сказав Кулеба.

Ядерна зброя в Криму

Росія після початку окупації українського півострова почала відновлювати ядерну інфраструктуру, яка там знаходиться. У листопаді-2015 РФ вперше не підтримала резолюцію Генеральної асамблеї ООН на підтримку діяльності МАГАТЕ, у доповіді якої ядерні об'єкти Криму називали українськими.

Київ нагадав МАГАТЕ, що Росія захопила в Криму ядерні установки, і підкреслив, що ця ядерна власність України на півострові знаходиться під захистом міжнародної організації. В Україні також заявляли, що росіяни вже відремонтували всі сховища ядерної зброї.

Лідер кримськотатарського народу Мустафа Джемілєв навіть говорив у 2018 році з посиланням на джерело в Москві, що на той момент на півострів вже завезли 6 ядерних боєголовок. Зараз Росія не дає доступу МАГАТЕ до ядерних об'єктів на півострові.

Як повідомляли новини "Сьогодні", раніше Україна вимагала доступу МАГАТЕ до ядерних установок на Донбасі і в Криму. Йдеться про ядерні установки і матеріали в Криму, які є власністю України і стосовно яких застосовуються гарантії МАГАТЕ, а також шахту "Юний комунар" у Донецькій області, ситуація на якій є небезпечною і загрожує довкіллю через припинення робіт по водовідливу у 2018 році.

У свою чергу глава української делегації у Тристоронній контактній групі Леонід Кравчук заявляв, що Росія порушує міжнародний договір про ядерну зброю.