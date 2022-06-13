Рикард Йозвяк признал, что в ЕС уже приняли предварительное решение по приему Украины

Украина может получить статус кандидата в Европейский Союз / Фото: Коллаж: Сегодня

Украина вместе с Молдовой вскоре могут получить статус кандидата в члены Европейского Союза. Об этом сообщил корреспондент "Радио Свобода" Рикард Йозвяк в Twitter, комментируя результаты предварительного заседания Еврокомиссии относительно членства Украины, Молдовы и Грузии.

"Сегодня в Европейской комиссии состоялись предварительные дебаты по заявке на членство Украины, Молдовы и Грузии. Похоже, будет статус кандидата с условиями для Украины и Молдовы, но остается знак вопроса насчет Грузии", — написал он.

Журналист уточнил, что государства-члены вынесут окончательный вердикт на следующей неделе.

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Украина и ЕС

Украина в марте этого года официально начала евроинтеграционный процесс. Все лидеры стран и правительств стран Евросоюза на заседании Совета ЕС сказали "да" нашей стране. Следующее слово – за Еврокомиссией.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сказала, что украинцы являются частью европейской семьи и будут приняты в ЕС.

Премьер Финляндии Санна Марин заявила, что Хельсинки поддерживает предоставление Украине статуса кандидата на членство в ЕС. Но там не считают возможным сделать для нее исключение критериев, по которым Евросоюз принимает новых членов.

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Несмотря на нежелание некоторых европейских стран впустить Украину по ускоренной процедуре в ЕС, поступают сигналы, что статус кандидата на членство в этом союзе мы все же получим в ближайшие недели — об этом заявил глава комитета Европарламента по иностранным делам Дэвид Маккалистер.