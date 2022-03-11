Совет ЕС предложил Еврокомиссии предоставить выводы по заявке Украины в Евросоюз

Совет Европейского Союза предложил Еврокомиссии предоставить свои выводы относительно заявления Украины на членство в ЕС.
Об этом говорится на сайт Европейской комиссии.
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Европейский совет признал европейские стремления и европейский выбор Украины, как указано в Соглашении об ассоциации. 28 февраля 2022 года, реализуя право Украины на выбор своей судьбы, президент Украины подал заявку Украины на вступление в Европейский Союз.
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"Совет действовал быстро и предложил комиссии представить свое мнение по этому заявлению в соответствии с соответствующими положениями договоров. В ожидании этого и без промедления мы будем еще больше укреплять наши связи и углублять наше партнерство, чтобы поддержать Украину в ее следовании по европейскому пути. Украина принадлежит нашей европейской семье", — говорится в сообщении.
Украина будет членом Евросоюза
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сказала, что украинцы являются частью европейской семьи и будут приняты в ЕС. При этом она не стала уточнять, каковы шансы Украины на вступление в ЕС, в том числе по ускоренной программе.
"У нас с Украиной есть процесс, например, интеграции украинского рынка в единый рынок… У нас очень тесное сотрудничество в энергетической сети", – отметила она.
Урсула фон дер Ляйен подчеркнула, что есть много тем, в которых Украина очень тесно сотрудничает с Западом.
"Они (украинцы. — Ред.) — одни из нас, и мы хотим, чтобы они были с нами", — сказала глава Еврокомиссии.